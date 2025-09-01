Banda MS cierra el año con fuerza: con gira por Sudamérica y sin problemas de visa en Estados Unidos

La Banda MS de Sergio Lizárraga sigue consolidando su presencia internacional y cerrará el año con múltiples proyectos y presentaciones.

Tras una exitosa actuación en Colombia, la banda se alista para una gira por Sudamérica que incluirá paradas en Guatemala, Honduras y un importante festival en Costa Rica a principios del próximo año.

En cuanto a su agenda en Estados Unidos, Lizárraga destacó que hasta el momento no han tenido ningún contratiempo con las visas de trabajo, un tema que suele generar preocupación en la industria musical regional mexicana.

“Afortunadamente, no hemos tenido ningún problema en ese aspecto”, aseguró.

“Seguimos caminando ahí, poco a poco, aguantando un nuevo reto que es la situación de Estados Unidos, que si las visas, que si no las visas, afortunadamente a nosotros nos ha ido bien en ese asunto, pero los eventos a veces no están nada bien por consecuencia de todo de ese asuntos, pero todo bien, abriendo más fechas en México, Centroamérica y Sudamérica, acaban de llegar de Sudamérica”, explicó Lizárraga.

La agrupación sinaloense fue invitada especial en el concierto de Silvestre Dangond en el estadio Campín de Bogotá, Colombia.

Fue un encuentro histórico en donde se fusionaron el regional mexicano y el vallenato colombiano, al cantar juntos el tema “Regalo de la vida”.

“Fuimos invitados especiales de yo diría el mayor artista de vallenato en Colombia, ahora sí que en el mundo, que es Silvestre Dangond. Y nos fue muy bien, nos recibió muy bien, tanto su público, o sea, él no se diga, ya nos conocíamos, nos regresó un poquito de lo que habíamos hecho nosotros cuando él vino para acá para Mazatlán, y muy agradecido con él y con toda la gente, y con todo la gente y el recibimiento que nos dieron en Colombia”, comentó.

Entre los planes de la banda comentó está el realizar una gira por Centroamérica y Sudamérica.

“Sí, tenemos planes, claro que sí, vamos a Guatemala, vamos a Honduras, tenemos un festival en Costa Rica entrando el año”, adelantó líder de la banda, quien se mostró optimista por el camino que han recorrido.

“Aunque hemos luchado porque la banda ande por todo el mundo, siempre es una música que hay que darle su tiempo, pero que va muy bien, en este momento se está escuchando en todo el mundo, pero todavía hay mucho que dar, muchas fronteras que derribar, si le pusiéramos esa connotación”, dijo.

Lo que viene: colaboración con Fuerza Regida

Como parte de su apuesta por la evolución del regional mexicano y la conexión con nuevas audiencias, la Banda MS confirmó que están trabajando en una colaboración con Fuerza Regida, una de las agrupaciones más populares del movimiento tumbado y corrido urbano.

“Pronto, pronto viene algo importante con Fuerza Regida, va a salir. Se está preparando para el 18 de septiembre”, reveló Lizárraga, dejando ver que el grupo continúa apostando por fusiones que amplían su alcance musical.

Aunque no se han revelado más detalles sobre el tema o videoclip, la expectativa es alta, ya que marcaría un nuevo puente entre dos generaciones del regional mexicano: la tradición sinaloense de la MS y la frescura urbana de Fuerza Regida.

Con más de dos décadas de trayectoria, la Banda MS sigue demostrando que su fórmula combina tradición, perseverancia e innovación, y que su música, más allá de las fronteras, continúa conquistando nuevos escenarios.