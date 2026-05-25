Banda MS conquista la Plaza de Toros México ante más de 50 mil asistentes

La Banda MS de Sergio Lizárraga volvió a demostrar por qué es una de las agrupaciones más importantes de la música regional mexicana al reunir a más de 50 mil personas en la Plaza de Toros México, recinto que registró lleno total durante su presentación de la gira “Somos MS Tour”.

Ni la lluvia que cayó sobre la Ciudad de México logró disminuir el entusiasmo de los asistentes, quienes desde temprana hora abarrotaron el inmueble para cantar cada uno de los éxitos de la agrupación sinaloense.

Con un imponente escenario en formato 360 grados, Banda MS apostó por una producción espectacular que permitió una conexión cercana con el público.

A lo largo de la noche, Oswaldo “Walo” Silvas y Alan Ramírez mantuvieron la energía en lo más alto con un repertorio que incluyó temas como “El color de tus ojos”, “Mi razón de ser”, “Hermosa experiencia”, “Tu postura” y “Háblame de ti”.

Uno de los momentos más ovacionados llegó cuando Alfredo Olivas apareció sorpresivamente sobre el escenario para interpretar junto a la banda el tema “El Paciente”, desatando la euforia colectiva y provocando que miles de voces retumbaran en la Plaza de Toros México.

La celebración musical continuó con la participación especial del cantautor sinaloense Joss Favela, quien también se sumó a la velada, aportando su estilo y cercanía con el público capitalino.

También estuvieron presentes Los 2 de la S, quienes se sumaron a la celebración musical en la Plaza de Toros México interpretando el tema “Somos los que somos”, logrando una gran conexión con el público.

El dueto sinaloense puso el toque norteño a la velada y fue ovacionado por los asistentes, quienes corearon la canción en una noche marcada por las colaboraciones especiales y el ambiente festivo del regional mexicano.

Entre juegos de luces, pantallas gigantes y una lluvia que terminó convirtiéndose en parte del ambiente festivo, Banda MS ofreció un concierto de poco más de tres horas en el que reafirmó su arraigo con el público mexicano.

“Somos MS Tour” representa una de las giras más ambiciosas de la agrupación liderada por Sergio Lizárraga, llevando su música a importantes escenarios de México y Estados Unidos bajo un concepto que celebra la unión entre la banda y sus seguidores.

La presentación en la Plaza de Toros México se convirtió así en una noche de fiesta, nostalgia y regional mexicano, donde Banda MS dejó claro que atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera.

Banda MS rinde emotivo homenaje póstumo a Gerson Leos en la Plaza de Toros México

Durante la presentación de Banda MS en la Plaza de Toros México, se vivió un momento emotivo cuando la agrupación rindió un reconocimiento póstumo a Gerson Leos, tecladista de la banda, quien falleció de manera repentina el pasado 6 de enero de 2026.

El homenaje fue recibido entre aplausos del público, en un ambiente de respeto y recuerdo hacia quien formó parte fundamental del sonido del grupo.

A la ceremonia simbólica acudió su familia, encabezada por su esposa Sarah Holcombe e hijos, quienes subieron al escenario para recibir el reconocimiento en nombre del músico.

Entre lágrimas y muestras de apoyo del público y la agrupación, el momento se convirtió en uno de los más significativos de la noche, recordando el legado musical y humano de Gerson Leos dentro de la Banda MS.