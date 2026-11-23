La música regional mexicana volvió a hacerse presente en grande en Monterrey, Nuevo León, con el regreso de Banda MS, agrupación que consiguió dos llenos totales en la Arena Monterrey durante sus presentaciones del 20 y 21 de noviembre.

Entre botas, sombreros y miles de voces que corearon sus canciones, los integrantes de la banda ofrecieron dos noches de fiesta y emociones, en las que el público regiomontano respondió a la convocatoria y acompañó a los músicos de principio a fin.

Los conciertos formaron parte del “Somos MS Tour”, gira con la que la agrupación sinaloense continúa recorriendo distintos escenarios de México y Estados Unidos, llevando un repertorio que combina los temas que han marcado su trayectoria con las canciones de su más reciente producción discográfica, “10 de 10”.

La Banda MS se ha consolidado como uno de los principales exponentes de la música regional mexicana, desde su formación en 2003, ha construido una trayectoria respaldada por éxitos radiales, reconocimientos y presentaciones multitudinarias, además de posicionarse entre las agrupaciones más representativas de la banda sinaloense.

Para sus integrantes, volver a Monterrey y encontrar una respuesta de esta magnitud representa una muestra del vínculo que han construido con sus seguidores, quienes año con año los reciben con entusiasmo.

Los dos conciertos con localidades agotadas también reafirman la convocatoria que mantiene la agrupación y el alcance de una propuesta musical que ha llevado el sonido de Sinaloa a escenarios nacionales e internacionales.

Después de estas presentaciones, Banda MS se prepara para continuar con el recorrido del “Somos MS Tour” y despedir el 2026 con sus últimos compromisos del año.

Su agenda contempla el 5 de diciembre en el Auditorio Guelaguetza, en Oaxaca; el 12 de diciembre en el Auditorio GNP de Puebla, y dos fechas más, el 18 y 19 de diciembre, en la Arena CDMX, en la Ciudad de México.