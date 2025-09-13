Banda MS enciende Las Vegas con la sorpresiva colaboración con JOP de Fuerza Regida

Como ya se ha vuelto tradición, la Banda MS de Sergio Lizárraga arrancó con fuerza las celebraciones del mes patrio en Las Vegas, ofreciendo un espectáculo lleno de energía, orgullo mexicano y grandes sorpresas.

El evento tuvo lugar en el reconocido Michelob ULTRA Arena, del Mandalay Bay de Las Vegas, donde miles de fanáticos corearon los éxitos de la agrupación sinaloense.

La noche tomó un giro inesperado cuando Jesús Ortiz Paz, mejor conocido como JOP y vocalista del popular grupo Fuerza Regida, apareció como invitado especial.

La ovación no se hizo esperar al ver a dos de los grandes exponentes del regional mexicano compartir escenario por primera vez en este tipo de evento.

Alan Ramírez, vocalista de Banda MS, junto al invitado de lujo interpretaron el tema “Seguro le dolió”, canción inédita que estará disponible en todas las plataformas el próximo día 18 de septiembre.

Ambos grupos fusionaron sus estilos con una interpretación especial que desató la euforia del público.

A su vez y durante el concierto, Oswaldo Silvas, vocalista de la Banda MS dijo que siempre es un honor recibir a estos invitados tan especiales.

“Siempre es un honor para nosotros presentarnos en el mes patrio en esta ciudad. Además, en esta ocasión, tener a Jesús con nosotros fue un momento muy especial, tanto para nosotros como para el público”, expresó Silvas.

Además del festejo patrio, Banda MS aprovechó la ocasión para anunciar que el cierre de su gira 2025 será uno de los más ambiciosos hasta la fecha.

La banda planea visitar varias ciudades clave de Estados Unidos, incluyendo Los Ángeles, Chicago, Dallas y Nueva York, así como un cierre monumental en México, con presentaciones ya confirmadas en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

Con este arranque en Las Vegas, Banda MS reafirma su posición como una de las agrupaciones más influyentes del género, celebrando las tradiciones mexicanas mientras sigue expandiendo su legado por todo el continente.