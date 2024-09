Una vez más el nombre de la Banda MS, de Sergio Lizárrraga, aparece en la lista de los finalistas a los Premios Billboard de la Música Latina y con ello, da continuidad a su influyente carrera musical.

El nombre de la MS aparece en la terna denominada: Canción regional mexicana del año: “Tu perfume”.

En un comunicado enviado por la casa productora Lizos Music resalta que este reconocimiento es el resultado del trabajo constante de la banda.

“ Hay que subrayar que esto es el resultado de un trabajo creativo constante y una actitud siempre positiva misma que los ha llevado a ocupar un lugar privilegiado en el gusto de un público diverso”, afirma el comunicado.

Agrega que el ser representante del género en un certamen con trascendencia internacional, es una gran responsabilidad, pero también una gran satisfacción.

“El mantenerse vigente y brindar la continuidad necesaria a la carrera profesional es un trabajo constante pero necesario”.

Los Premios Billboard a la Música Latina es una entrega que tiene como objetivo reconocer lo más destacado de la música latina y está avalada por la prestigiada Revista Billboard.

No se la pierda

La ceremonia será producida por la cadena Telemundo y se transmitirá en vivo el domingo 20 de octubre.

Historia de la Banda MS

Surge en el año 2003 en Mazatlán, Sinaloa tomando las iniciales de su tierra natal para darle el nombre al grupo. Banda MS es sinónimo de estabilidad y proyección internacional.

La agrupación se ha ganado el apelativo de “la banda más taquillera”, un slogan que refleja el trabajo que se ha llevado a cabo a lo largo de más de 21 años de trayectoria musical.

Banda MS de Sergio Lizárraga, está catalogada por la prensa especializada como la agrupación más influyente en su género. La banda fue reconocida por la plataforma Spotify como el artista mexicano más escuchado, una prueba de ello son los 872 millones de reproducciones que logró a lo largo del año 2020.

A la fecha mantiene un promedio de 11 millones de reproducciones mensuales. Ha logrado posicionar de manera consecutiva 20 temas en el primer lugar de popularidad radial: “El mechón”, “Mi razón de ser”, “Hermosa experiencia”, “No me pidas perdón”, “Háblame de ti”, “A lo mejor”, “Piénsalo”, “Sólo con verte”, “Me vas a extrañar”, “Tengo que colgar”, “Es tuyo mi amor” , “Las cosas no se hacen así”, “El color de tus ojos”, “Tu postura”, “Mejor me alejo”, “Por siempre mi amor” , “Por mí no te detengas”, “No elegí conocerte”, “Cerrando ciclos”, “La casita”, “Ojos cerrados”, “Hay que hacer dinero”, “Mentira no es”, “Tu perfume”, y otras.

Cifras en redes sociales

Spotify. - 15.6 millones de oyentes mensuales

YouTube. - 3.9 millones de suscriptores

Instagram. - 3.8 millones de seguidores

Facebook. - 17 millones de seguidores

TikTok. - 3.5 millones de seguidores