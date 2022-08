Banda MS estrena el tema ‘Jalo’, la canción más romántica del verano

La Banda MS de Sergio Lizárraga estrenó el tema Jalo, el cual aseguran sus integrantes, será la canción más romántica del verano.

Publicada en todas las plataformas digitales, el tema Jalo, es una canción de la autoría de Edén Muñoz, en el cual suena la voz de David Castro, acordeonista y trompetista de la Banda MS.

Previo al estreno, Sergio Lizárraga, líder de la agrupación, a través de un video, platicó algunos detalles de la canción, la cual la hacen única y especial.

“Voy a hablar de un tema en especial, no hace mucho me lo mostró mi compa Edén Muñoz y me encantó, se llama ‘Jalo’. Una vez escuchado el tema le hablo a Pavel, quiero que entren trompetas, así con una sola trompeta, pero no pongas tuba en la armonía”, describió el músico.