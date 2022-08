Banda MS estrenará dueto con el compositor de ‘El color de tus ojos‘

Al cuestionarle el por qué del éxito del tema El color de tus ojos , dijo que no sabe, no hay una fórmula para que un tema funcione.

“Voy adelantar de uno en especial, que le tengo mucho respeto y mucho corazón, a lo mejor no es tan famoso como cantante pero sí como compositor, es con Omar Robles, que es el compositor de El color de tus ojos , con un tema que se llama Ojos cafés, me encanta, es un bolero, y lo vamos hacer a dueto con él, el dueto ya está hecho, el video ya está hecho, yo creo que en un mes y medio más vamos a lanzar este tema”, dijo Sergio Lizárraga.

Los rumores apuntaban a que esta oportunidad que se le dio a David de cantar canciones con Banda MS se debía a sus intenciones de salirse para ser vocalista de Calibre 50, pero Sergio lo negó, pues dijo que desde antes de que esto pasara, ya habían planeado que diera voz a algunos temas.

“A nadie se le puede retener y menos en la música... es curioso pero David, independientemente de lo que pasó y lo que se dijo en los medios, ya lo habíamos platicado, pero hay que decirlo David es multifacético, cuando él decidió quedarse con nosotros me dio mucho gusto, de hecho, si hablamos en retrospectiva somos la banda que menos rotación hemos tenido. A mí me dio mucho gusto cuando me dijo “yo no me quiero ir, quiero hacer cosas aquí”, y le dije “pues adelante las puertas están abiertas”, explicó,

Adelantó que se viene un disco donde David tendrá más participación como cantante, y que incluso se agregó a las filas de la banda otro trompetista por la nueva faceta del músico, y que ahora tendrá más tiempo frente al micrófono.

Sin nominaciones al Grammy

El éxito de la Banda MS continúa en su mejor momento, cuenta con infinidad de reconocimientos, muchas canciones en los tops musicales, y haciendo colaboraciones con artistas de talla internacional como Snoop Dogg, Becky G, Carlos Rivera, Thalia, entre otros, además de ser una agrupación que llena recintos de Estados Unidos a los que el género de banda no había llegado,.

Sin embargo, le falta algo y es que en sus repisas puede haber infinidad de premios y reconocimientos como Billboards, Premios Lo Nuestro, iHeartRadio, Latin American Music Awards, Premios Juventud y Spotify Awards, pero no tienen ningún Grammy y desde hace años ni siquiera han sido nominados a estos premios de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.

Banda MS solo ha tenido una nominación a los Latin Grammys en 2013, y no ganó, desde ahí, no ha sido tomados en cuenta por la academia para estos premios.

“La razón es muy obvia, es el premio de la academia, entonces la academia es un grupo de personas, donde ellos dicen va o no va, hasta ahí lo entiendo, incluso tengo buenos amigos que son parte de la Academia, pero yo pienso que es cuestión de tiempo. ¿Sería algo importante?, sí, obviamente para la banda sería muy importante ganar un Grammy”.

Agregó que con su trabajo no buscan un premio sino llegar al gusto del público.

“Si la academia decide que no (van por un Grammy), tampoco pasa nada, o sea es lo bonito de la vida, ya no digamos de la música, la vida siempre da segundas oportunidades, y mientras hay vida hay esperanza, entonces nosotros vamos a seguir trabajando, y esperemos un día la academia decida que merecemos un Grammy”.

Por lo pronto, Banda MS prepara un disco en el que al menos vienen dos duetos importantes, y en el que darán más voz a David Castro, además que harán más duetos con diferentes exponentes del regional mexicano.