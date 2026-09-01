Banda MS llega al Festival Arre con nuevo álbum en puerta

A unos días de subir al escenario del Festival Arre 2026, Banda MS se encuentra afinando los últimos detalles de una etapa que tendrá como protagonista tanto su presentación en uno de los encuentros más importantes de la música mexicana como el próximo lanzamiento de su nuevo álbum, “10 DE 10”.

La agrupación mazatleca forma parte del cartel que encabezará junto a Alejandro Fernández la edición 2026 del festival, que se realizará este sábado 5 y domingo 6 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

Banda MS compartirá escenario con grandes exponentes del regional mexicano como Los Tucanes de Tijuana, Gabito Ballesteros y Eslabón Armado, además de otras propuestas que representan las distintas generaciones y sonidos que actualmente forman parte del género.

Para la agrupación sinaloense, el encuentro llegará en un momento especial, pues apenas unos días después de su participación en el festival verá la luz su nueva producción discográfica, “10 DE 10”, programada para estrenarse el 11 de septiembre.

A través de sus redes sociales, Banda MS compartió con sus seguidores parte del proceso que hubo detrás de este proyecto, el cual fue trabajado durante meses entre sesiones de estudio, viajes y jornadas de grabación.

“Meses de estudio, viajes, canciones que empezaron siendo una idea, noches de trabajo, risas, pruebas, cambios y muchas emociones...”, señaló la agrupación al presentar el proyecto.

“10 DE 10 representa mucho más que un nombre... son 10 canciones, 10 historias, 10 emociones y 10 pedacitos de todo lo que hemos vivido durante este proceso”, agregó la banda, que ya habilitó el preguardado del álbum.

La producción estará integrada por 10 temas, cada uno con una historia y un significado particular para sus integrantes, quienes esperan que las canciones también formen parte de las historias de sus seguidores.

El lanzamiento llegará apenas seis días después de su participación en el Festival Arre, por lo que la presentación en la Ciudad de México servirá también como uno de los encuentros previos con el público antes de compartir oficialmente esta nueva producción.

Banda MS agradeció a sus seguidores por acompañarla a lo largo de su trayectoria y por hacer propias sus canciones, al tiempo que invitó a sus fans a mantenerse pendientes de “10 DE 10”.

Así, entre los preparativos para el Festival Arre y la cuenta regresiva para su nuevo álbum, Banda MS atraviesa una agenda cargada de música y nuevos proyectos.