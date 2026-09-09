Banda MS prepara concierto de fin de año en la Arena CDMX

Originaria de Mazatlán, la banda regresará al recinto para ofrecer un concierto en el que combinará su propuesta de música regional mexicana con una producción escénica preparada especialmente para la ocasión.

La Banda MS cerrará el año con una presentación el próximo 18 de diciembre en la Arena CDMX, una fecha que forma parte de los encuentros que la agrupación mazatleca ha establecido con sus seguidores durante la temporada decembrina.

La agrupación originaria de Mazatlán, prepara un espectáculo con música en vivo, producción y sus principales éxitos.

La agrupación originaria de Mazatlán, prepara un espectáculo con música en vivo, producción y sus principales éxitos.

El espectáculo incluirá parte del repertorio que ha acompañado a Banda MS a lo largo de su trayectoria, con canciones que se han convertido en referentes dentro de su carrera y que forman parte de sus presentaciones en vivo.

La cita también tendrá como marco las celebraciones de fin de año, por lo que la agrupación prepara una noche enfocada en la música y la convivencia con sus seguidores.

A lo largo de su carrera, Banda MS ha mantenido una actividad constante en escenarios nacionales e internacionales, consolidándose como una de las agrupaciones sinaloenses con mayor presencia dentro de la música regional mexicana.

Para su presentación de diciembre, la banda contempla un espectáculo con música en vivo, producción audiovisual y momentos especiales, además de algunas sorpresas que serán parte de la velada.