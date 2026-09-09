Banda MS prepara concierto de fin de año en la Arena CDMX

La Banda MS cerrará el año con una presentación el próximo 18 de diciembre en la Arena CDMX, una fecha que forma parte de los encuentros que la agrupación mazatleca ha establecido con sus seguidores durante la temporada decembrina.
Originaria de Mazatlán, la banda regresará al recinto para ofrecer un concierto en el que combinará su propuesta de música regional mexicana con una producción escénica preparada especialmente para la ocasión.
El espectáculo incluirá parte del repertorio que ha acompañado a Banda MS a lo largo de su trayectoria, con canciones que se han convertido en referentes dentro de su carrera y que forman parte de sus presentaciones en vivo.
La cita también tendrá como marco las celebraciones de fin de año, por lo que la agrupación prepara una noche enfocada en la música y la convivencia con sus seguidores.
A lo largo de su carrera, Banda MS ha mantenido una actividad constante en escenarios nacionales e internacionales, consolidándose como una de las agrupaciones sinaloenses con mayor presencia dentro de la música regional mexicana.
Para su presentación de diciembre, la banda contempla un espectáculo con música en vivo, producción audiovisual y momentos especiales, además de algunas sorpresas que serán parte de la velada.
El concierto representa además la continuidad de una fecha que ha cobrado relevancia dentro de su calendario de presentaciones y que reúne a seguidores de distintas partes del País alrededor de la música de la agrupación.
Con esta presentación, Banda MS llevará nuevamente su sonido sinaloense a uno de los escenarios de mayor capacidad del País, en una noche programada para despedir 2026 junto con sus seguidores.
La cita será el 18 de diciembre en la Arena CDMX, donde la agrupación mazatleca ofrecerá un recorrido musical por distintas etapas de su trayectoria y algunos de los temas que han marcado su camino dentro del género regional mexicano.