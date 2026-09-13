Banda MS presenta su nuevo álbum ‘10 de 10’

Banda MS abre una nueva etapa en su trayectoria con el lanzamiento de “10 de 10”, producción discográfica que reúne 11 canciones y en la que la agrupación mazatleca mantiene su propuesta dentro de la música regional mexicana, mientras explora diferentes historias y emociones.

El álbum llegó a plataformas digitales el 11 de septiembre, después de varios meses de trabajo entre estudios, presentaciones y selección de canciones.

De acuerdo con la agrupación, el concepto del disco parte de la intención de que cada tema tenga una razón para formar parte de la producción y conecte con distintas experiencias de su público.

“10 de 10” recorre diferentes momentos de las relaciones sentimentales, desde el enamoramiento y la ilusión hasta el desamor y la nostalgia.

Entre los compositores que participan en el proyecto se encuentran Espinoza Paz y Horacio Palencia, quienes aportan canciones a una producción que conserva el sonido característico de la banda sinaloense.

Uno de los temas que sobresalen es “Soñé”, acompañado por un video oficial, dirigido por el también mazatleco Ocean Rodríguez, y en el que los paisajes tienen un papel importante. Atardeceres, playas y escenarios naturales crean una atmósfera que acompaña la historia de la canción y refuerza su carácter romántico.

El lanzamiento llega después de semanas de actividad para Banda MS. El pasado 5 de septiembre, la agrupación fue una de las figuras principales del Festival Arre 2026, donde cerró la primera jornada en el Autódromo Hermanos Rodríguez y presentó por primera vez en vivo “10 de 10”, canción que da nombre al nuevo álbum.

Durante esa presentación también interpretó algunos de los éxitos que forman parte de su trayectoria, entre ellos “Mi mayor anhelo”, “Háblame de ti” y “Ojos cerrados”, además de llevar a su estilo el tema “Tu falta de querer”, popularizado por Mon Laferte.

La actuación estuvo dedicada a la memoria de Gerson Leos, tecladista de la agrupación fallecido recientemente.

Tras el lanzamiento de su nuevo álbum, la agrupación continuará con su agenda de presentaciones. Entre sus próximas fechas destaca su regreso a la Arena CDMX el 18 de diciembre, donde ofrecerá su tradicional concierto de cierre de año.