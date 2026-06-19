Banda MS rinde homenaje a los padres con ‘Écheme otro consejo’

Banda MS se suma a las celebraciones por el Día del Padre con el lanzamiento de “Écheme otro consejo”, una canción que pone en primer plano los recuerdos, enseñanzas y el amor que trasciende generaciones.

A través de una letra cargada de nostalgia y gratitud, la agrupación sinaloense entrega un emotivo homenaje a quienes han sido guía y ejemplo en la vida de sus hijos.

La agrupación sinaloense apuesta por una canción que aborda el amor incondicional, la gratitud y el profundo vínculo que existe entre generaciones, consolidándose como uno de los lanzamientos más sentimentales de su trayectoria.

Con una letra que toca fibras sensibles, el sencillo refleja el deseo de seguir escuchando la voz y los consejos de quienes marcaron el camino desde la infancia. Frases como “Yo sigo queriendo ver su cara en mi reflejo” y “Mis logros son los tuyos” resumen el orgullo, respeto y admiración que inspira la figura paterna.

Es un tema sumamente emotivo del regional mexicano que rinde homenaje a los sacrificios, las enseñanzas y el amor incondicional de los papás.

En el aspecto musical, “Écheme otro consejo” mantiene la esencia que ha caracterizado a Banda MS a lo largo de su carrera, con arreglos poderosos, una interpretación cargada de sentimiento y un mensaje universal capaz de conectar con padres, hijos y abuelos.

Uno de los aspectos más especiales de este lanzamiento es su video oficial. Por primera vez, los integrantes de la agrupación comparten pantalla con sus propios padres e hijos, reuniendo hasta tres generaciones de una misma familia en una producción íntima y significativa.

La experiencia, además de convertirse en un recuerdo invaluable para los músicos, fortalece el mensaje de la canción al mostrar historias reales de amor, legado y unión familiar.

Con este estreno, Banda MS busca recordar la importancia de valorar a quienes han guiado nuestras vidas con sabiduría, cariño y ejemplo, ofreciendo una pieza que invita a agradecer, abrazar y atesorar los momentos compartidos con la familia, especialmente en una fecha tan significativa como el Día del Padre.