Banda MS se presenta en Fort Worth, Texas

La Banda MS de Sergio Lizárraga sigue consolidando su liderazgo dentro del regional mexicano. El fin de semana, la agrupación sinaloense registró un lleno total durante su presentación en el Fort Worth, donde más de 14 mil personas disfrutaron de un concierto.

El espectáculo formó parte de la gira que la banda realiza por Estados Unidos, y que ha sido recibida con gran entusiasmo en cada una de sus paradas.

Con un repertorio que recorrió sus grandes éxitos, desde las románticas baladas hasta las canciones rancheras más emblemáticas, la Banda MS ofreció una presentación llena de energía, emoción y cercanía con su público.

Temas como “El color de tus ojos”, “La Casita”, “Mi razón de ser”, “Háblame de ti” y “Mi mayor anhelo” fueron coreados de principio a fin, confirmando la enorme conexión que la agrupación mantiene con sus fanáticos, tanto en México como en el extranjero.

Durante el concierto, Oswaldo Silvas, vocalista de la banda, expresó su agradecimiento por el apoyo incondicional del público.

“Cada concierto lleno es un compromiso y una muestra del cariño del público. Gracias por acompañarnos y ser parte de esta historia que seguimos escribiendo juntos”, dijo.

Formada en Mazatlán, en 2003, la Banda MS se ha convertido en un referente indiscutible del regional mexicano gracias a su estilo fresco, letras emotivas y producciones de alta calidad.

A lo largo de más de dos décadas, ha conquistado escenarios en México, Estados Unidos y Latinoamérica, manteniéndose como una de las agrupaciones más consistentes y exitosas del género.