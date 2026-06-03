Banda MS y Carín León son los artistas más escuchados

La publicación rápidamente generó reacciones entre los seguidores del cantante y usuarios de redes sociales, quienes celebraron que dos de los máximos exponentes actuales del regional mexicano aparecieran como los representantes más escuchados en el país, señala elimparcial.com

La información fue compartida a través de las redes sociales de Cassini MX, un medio de comunicación digital dedicado a la cobertura de la industria musical, tendencias de consumo, artistas emergentes y fenómenos culturales relacionados con la música en México y América Latina.

Los nombres de Banda MS y Carín León continúan consolidándose como exponentes importantes de la música mexicana actual. Ahora, una nueva publicación realizada por el medio especializado Cassini MX colocó a la banda sinaloense y al intérprete hermosillense como los artistas más escuchados tanto en Sinaloa como en Sonora.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el medio difundió un mapa de México donde identificó al artista originario más escuchado de cada entidad federativa durante junio de 2026.

La publicación se volvió viral entre fanáticos de distintos géneros musicales, ya que permitió observar qué artistas dominan actualmente las preferencias de los oyentes en cada región del país.

El listado refleja la relevancia que muchos artistas mantienen dentro del mercado musical mexicano. La Banda MS surgió en 2003 en Mazatlán, tomando las iniciales de su tierra natal para darle el nombre al grupo.

Banda MS es sinónimo de estabilidad y proyección internacional. Siempre con los objetivos firmes, la agrupación se ha ganado el apelativo de “la banda más taquillera”, un slogan que refleja el trabajo que se ha llevado a cabo a lo largo de más de 23 años de trayectoria musical. Banda MS de Sergio Lizárrraga está catalogada por la prensa especializada como la agrupación más influyente en su género.

La MS fue reconocida por la plataforma Spotify como el artista mexicano más escuchado, una prueba de ello son los 872 millones de reproducciones que logró a lo largo del año 2020. A la fecha mantiene un promedio de 11 millones de reproducciones mensuales.

Ha logrado posicionar de manera consecutiva 20 temas en el primer lugar de popularidad radial, El mechón, Mi razón de ser, Hermosa experiencia, No me pidas perdón, Háblame de ti, A lo mejor, Piénsalo, Sólo con verte, Me vas a extrañar, Tengo que colgar, Es tuyo mi amor, Las cosas no se hacen así, El color de tus ojos, Mejor me alejo, Por siempre mi amor, Por mi no te detengas, No elegí conocerte, La casita, Tengo claro, Soy de Mazatlán, entre otros éxitos.

En el caso de Sonora, el artista seleccionado fue Carín León, uno de los cantantes más exitosos de los últimos años.

Originario de Hermosillo, el intérprete ha logrado posicionarse como una de las figuras más importantes del regional mexicano gracias a éxitos como Primera Cita, Según Quién, Que Vuelvas, No Es Por Acá y Te Lo Agradezco, entre muchos otros.

Su crecimiento ha sido constante tanto en México como en Estados Unidos y diversos países de Latinoamérica.

El éxito de Carín León no se limita únicamente a Sonora. Durante los últimos años, el cantante ha logrado posicionarse en listas internacionales de reproducción y ha colaborado con figuras reconocidas de la música latina y estadounidense.

Su estilo, que combina elementos de banda, norteño, música ranchera y sonidos contemporáneos, le ha permitido conectar con públicos de diferentes generaciones.