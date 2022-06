Banda MS y El Recodo buscan triunfar en Premios Juventud 2022

Banda MS y Banda El Recodo darán la cara por Sinaloa en Premios Juventud. Las agrupaciones tienen 3 y 2 nominaciones, respectivamente.

La agrupación liderada por Sergio Lizárraga festeja que compiten en tres ternas: Mejor Canción Regional Mexicana por su éxito La casita; Mejor Colaboración Regional Mexicana por La Sinvergüenza a dueto con Christian Nodal; y Mejor Fusión Regional Mexicana por Qué bueno es tenerte junto a Natalia Jiménez.

“Con ello la agrupación se reafirma como uno de los artistas del género regional mexicano más consistentes del año y con mayor número de nombramientos en esta entrega de Premios”, celebró Banda MS, a través de un comunicado.

Mientras que La Madre de Todas las Bandas buscará alzarse con dos premios, en Mejor Canción Regional Mexicana por ¿Qué tienen tus palabras? y Álbum Regional Mexicano del Año por su disco Esta vida es muy bonita.

Ángela, la más nominada

Por su parte, Ángela Aguilar es quien sorprende con sus nominaciones, pues la hija de Pepe Aguilar compite en las terna de Artista Femenino por On the rise; Mejor Canción Regional Mexicana por Ahí donde me ven; Mejor Fusión Regional Mexicana por Ella que te dio, con Jesse & Joy; Álbum de la Juventud Femenino, Álbum Regional Mexicano del Año por Mexicana enamorada, Quiero más y Mejor Fandom.

"Finalista en siete categorías, Ángela Aguilar es la artista solista mexicana con mayor número de nominaciones para la próxima entrega de Premios Juventud", comparte un comunicado.

Eduin Caz será conductor

Los Premios Juventud 2022 se llevarán a cabo el próximo 21 de julio en Puerto Rico. Después de darse a conocer los nominados a estos importantes premios, ahora, se dieron a conocer los conductores.

Los elegidos para conducir los Premios Juventud 2022 son Clarissa Molina, Danna Paola, Eduin Caz y Prince Royce.

Por primera vez, el cantante de Grupo Firme será conductor de los Premios Juventud 2022, demostrando una vez más la gran relevancia que tiene la agrupación tijuanense en la actualidad en la industria de la música.

Además de contar con el reconocimiento de ser uno de los presentadores, Eduin Caz y Grupo Firme competirán en seis categorías distintas para alzarse con algún Premio Juventud 2022.