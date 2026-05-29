Banda MS y Manuel Turizo unen sus voces en ‘Tú ni en cuenta’

Con esta propuesta, la agrupación sinaloense continúa expandiendo sus horizontes musicales al fusionar el regional mexicano con sonidos de pop latino y bachata, mientras que el cantante colombiano aporta su característico sello melódico en una canción cargada de romanticismo y emociones.

La música latina suma una nueva e inesperada colaboración con el lanzamiento de Tú ni en cuenta , tema que une el estilo de Banda MS con la frescura y romanticismo de Manuel Turizo, dando como resultado una canción que ya comienza a conquistar a los seguidores de ambos artistas.

Tú ni en cuenta habla de ese amor que se imagina eterno desde el primer momento. Entre letras llenas de ilusión, promesas de un futuro juntos, viajes y sueños compartidos, el tema logra conectar con el público gracias a una melodía pegajosa y una vibra positiva que invita a cantar desde la primera escucha.

La combinación entre las voces de Banda MS y Manuel Turizo crea un sonido moderno y fresco, sin perder la esencia que caracteriza a cada uno de los proyectos musicales, logrando una mezcla que apunta al mercado internacional y a diferentes generaciones.

El lanzamiento llegó acompañado de un videoclip grabado en Miami, Florida, específicamente en The Dupont Building, un emblemático edificio histórico que anteriormente funcionó como banco y que actualmente destaca por su impresionante arquitectura y estética visual.

En el video predominan escenas elegantes y llenas de celebración, donde la música se convierte en el puente que conecta generaciones y estilos.

Entre baile, fiesta y momentos espontáneos, el clip refleja el espíritu alegre y romántico de la canción.Uno de los momentos más especiales durante la grabación ocurrió al coincidir con el cumpleaños de Manuel Turizo.

Al finalizar el rodaje, Banda MS sorprendió al cantante colombiano al interpretar Las Mañanitas, mientras el equipo de producción celebraba con una divertida piñata inspirada en el nombre del sencillo.

Con Tú ni en cuenta, Banda MS y Manuel Turizo no solo presentan una colaboración musical, sino una propuesta que une culturas, géneros y públicos a través de una canción destinada a sonar fuerte dentro y fuera de Latinoamérica.