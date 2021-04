Banda MS y Natalia Jiménez estrenarán producción musical

Además de esta tercer dueto, los artistas anunciaron que preparan un gira juntos, aunque no adelantaron fechas y lugares, dijeron que es para el verano de este año, e incluso,Alan detalló que en estas presentaciones no solo cantarán canciones de la banda, sino que es posible incluir al show algo de la música de Natalia al son del mariachi.

La ex vocalista de la Quinta Estación y la agrupación que lidera Sergio Lizárraga ya tiene dos duetos, se tratan de los covers el Color de tus ojos y Por siempre mi amor , ambos fueron éxitos de Banda MS y fueron retomados para estos duetos en una versión acústica, ahora, están anunciando con bombo y platillo este dueto inédito, lleva por nombre Qué bueno es tenerte , aunque no han revelado el compositor.

Nueva producción y tour ‘Positivo’

A la par, hace una semana Banda MS estrenó su primer álbum totalmente acústico y en el incluyen duetos con grandes artistas.

Es este proyecto musical donde se incluye el dueto con Carlos Rivera del tema No me pidas perdón, mismo que fue presentado de manera oficial en la pasada edición de los Latin American Music Awards. Además incluye el una colaboración con Joss Favela con la canción ¿Quién pierde más?, además de un dueto junto a Espinoza Paz titulados Contacto cero, y que ya se conocía junto a Natalia Jiménez con el éxito Por siempre mi amor.

"Las versiones acústicas de algunos de los éxitos de la Banda MS se han convertido en una modalidad que ha sido muy bien recibida por los miles de fanáticos de la agrupación; quienes con beneplácito disfrutan estas versiones en las cuales el sonido del piano y del sax soprano, se hacen presentes creando una atmósfera de romanticismo e intimidad", dio a conocer Banda MS en un comunicado.

Positivo contiene 20 temas entre los que destacan los duetos mencionados y los éxitos Mejor me alejo, Qué fuimos, Mi olvido, Te amo, No elegí conocerte, No me veo con alguien más, Tratando de sobrevivir, Cerrando ciclos, Sólo con verte, A lo mejor, Tu postura, El color de tus ojos, Al despertar, Mi mayor anhelo y Positivo.

Será con este disco que la MS iniciará su Tour Positivo 2021 por Estados Unidos y México con fechas ya anunciadas en el Madison Square Garden y el Auditorio Nacional.