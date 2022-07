Barack Obama se declara fan de Rosalía

La canción Saoko, de Rosalía, se encuentra entre sus favoritas, aunque esta no es la primera vez que el ex presidente se declara fan de la artista española, pues en 2019 en una publicación similar Con altura ocupó el lugar 31.

También destaca Tamagotchi con la que el canautor mexicano Omar Apollo participó junto a C. Tangana en su último disco. Beyoncé, con Break my Soul y Harry Styles con Music for a Sushi Restaurant también se encuentran en la playlist del ex presidnete.