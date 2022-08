Bárbara de Regil recibe críticas por opinar del cuerpo de Chiquis Rivera

“No es mi estilo de cuerpo, no es un cuerpo que yo me haría o tendría. Se me hace como muy sexual, así como toda sexy”, dijo Bárbara de Regil.

“Claro que me gustaría, ella es preciosa y muy linda de verdad”, mencionó la actriz que pronto protagonizará la telenovela Cabo de Televisa, una nueva versión de Tú o nadie que estará bajo la producción del Güero Castro.

Además, la famosa dijo que está dispuesta a subir de peso para un personaje, lo que le llevaría a romper con el estilo de vida que ha llevado en los últimos años.

“Sí me gustaría, ¡ay, qué interesante!”, exclamó.

Bárbara de Regil recibe críticas en redes sociales

Los comentarios de Bárbara de Regil no fueron bien tomados en redes sociales, donde los usuarios la exhortaron a guardarse sus opiniones sobre otras mujeres. Algunos más le pidieron que se preocupara por ella y no hablara de la vida de los demás.

“Si no es tu cuerpo, simplemente no opines”, “No bueno, que se preocupe por ella y cada quien su vida”, “Ay, no como les gusta hacer polémica que no existe”, “¡Estamos en pleno 2022! ¡Ya nadie habla del cuerpo de las personas! Ubíquense”, “Es que no le debe gustar a ella le debe gustar a Chiquis, mira esta”, fueron algunos comentarios que circulan en la publicación.