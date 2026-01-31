Bárbara de Regil y Sebastián Zurita se unen al elenco estelar de ‘Carlota’

Bárbara de Regil y Sebastián Zurita formarán parte de Carlota, una producción de Sony Pictures Television que estará disponible en en HBO Max, y ya iniciaron grabaciones en España.

Carlota una historia marcada por el poder, el deseo y la lucha ideológica en el siglo 19, amplía su universo narrativo con la incorporación de varios nuevos personajes clave, interpretados por reconocidos talentos mexicanos e internacionales.

Bárbara de Regil interpretará a Enriqueta Villalpando, una aristócrata de la corte. Mientras que Sebastián Zurita será Leonardo Márquez, un militar y ex niño héroe.

También confirmaron que los actores españoles Álvaro Rico (de Élite) y Clara Alvarado (de La Casa de Papel) se suman al reparto como Leopoldo, hermano de Carlota, y Paula Kolonitz, respectivamente.

Con México dividido por la guerra y la ideología como telón de fondo, Carlota reimagina el ascenso de Carlota y Maximiliano, aristócratas europeos cuyos ideales progresistas chocan con una corte reaccionaria ávida de control, informó quien.com.