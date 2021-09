"La mujer sigue siendo violentada, es importante levantar la voz y decirles que no podemos quedarnos calladas... La violencia es un delito que se ha normalizado y tiene que cambiar, no podemos permitir que todo siga igual", comentó la actriz en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato.

La uruguaya también protagoniza la campaña “Cero violencia contras las mujeres”, que el festival, encabezado por Sarah Hoch, promueve cada año. Durante la presentación, Mori hizo hincapié en lo importante que es reeducar a la sociedad y cambiar desde el lenguaje y cómo se le habla a los hijos.

“Crecí violentada por mi padre durante la infancia y esto generó en mi la creencia de que no era suficientemente buena, que no valía, ni servía para nada y esto me acompañó muchos años en la escuela y el trabajo. Así como en mi círculo social y las relaciones que construía”, recordó.