Batallas épicas y rimas sin fronteras, en la Piedra Filosorap en Culiacán

Culiacán volvió a vibrar con rimas y beats. Se realizó el sexto aniversario de la Piedra Filosorap que reunió a miles de jóvenes en un encuentro que se ha convertido en referente del freestyle y el hip hop en el noroeste de México.
El evento fue parte de la conmemoración del 494 Aniversario de la Fundación de la ciudad y mostró cómo la cultura urbana puede abrir espacios de convivencia, creatividad y talento en una entidad que también enfrenta serios retos de inseguridad.
El encuentro, respaldado por el Ayuntamiento de Culiacán y el Instituto Municipal de la Juventud, contó con exponentes nacionales e internacionales que ofrecieron batallas épicas que mantuvieron al público encendido.
Destaca la participación de Azuky (Estado de México), Skone (España), Kodigo (Argentina), Jony Beltrán (México) y Klan (Argentina).
Aunque el momento más esperado de la noche llegó con la presentación de Aczino, considerado uno de los raperos más influyentes del mundo. Su cierre estuvo lleno de ovaciones y confirmó por qué es una leyenda en la escena.
Batallas y talento local
Las batallas dieron vida a rivalidades regionales como Sinaloa contra Sonora y Culiacán contra Los Mochis, en una jornada intensa donde el gran vencedor fue Yoiker. Con su bicampeonato en la Red Bull Batalla logró un pase directo al “Cupo por la Plaza” de este torneo, consolidándose como una de las figuras emergentes más sólidas de la escena mexicana.
La musicalización estuvo a cargo de DJ Nexus, Serko Fu —dj y host local que además improvisó con los asistentes— y Sonicko, dj internacional que levantó la ovación general. El culiacanense Chojillo, organizador y pieza clave del encuentro, condujo la jornada.
Pero la Piedra Filosorap no solo se destacó por lo que pasó en el escenario, pues el evento también dio espacio a jóvenes emprendedores locales que ofrecieron productos y servicios, fortaleciendo la economía creativa y vinculando la cultura urbana con el desarrollo comunitario.
Cultura y seguridad en Culiacán
En un contexto donde Sinaloa enfrenta problemáticas de violencia, este tipo de encuentros ofrecen una alternativa distinta de ocupación para las juventudes.
Para garantizar la tranquilidad, se desplegó un operativo conjunto del Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
El balance fue positivo: un ambiente de energía desbordante, rimas que hicieron vibrar a la multitud y una comunidad juvenil que encontró en el freestyle una forma de expresión y pertenencia.
La Piedra Filosorap confirmó que la cultura urbana es hoy uno de los motores más potentes de identidad en Culiacán.