Batallas épicas y rimas sin fronteras, en la Piedra Filosorap en Culiacán

Culiacán volvió a vibrar con rimas y beats. Se realizó el sexto aniversario de la Piedra Filosorap que reunió a miles de jóvenes en un encuentro que se ha convertido en referente del freestyle y el hip hop en el noroeste de México.

El evento fue parte de la conmemoración del 494 Aniversario de la Fundación de la ciudad y mostró cómo la cultura urbana puede abrir espacios de convivencia, creatividad y talento en una entidad que también enfrenta serios retos de inseguridad.

El encuentro, respaldado por el Ayuntamiento de Culiacán y el Instituto Municipal de la Juventud, contó con exponentes nacionales e internacionales que ofrecieron batallas épicas que mantuvieron al público encendido.

Destaca la participación de Azuky (Estado de México), Skone (España), Kodigo (Argentina), Jony Beltrán (México) y Klan (Argentina).

Aunque el momento más esperado de la noche llegó con la presentación de Aczino, considerado uno de los raperos más influyentes del mundo. Su cierre estuvo lleno de ovaciones y confirmó por qué es una leyenda en la escena.

Batallas y talento local

Las batallas dieron vida a rivalidades regionales como Sinaloa contra Sonora y Culiacán contra Los Mochis, en una jornada intensa donde el gran vencedor fue Yoiker. Con su bicampeonato en la Red Bull Batalla logró un pase directo al “Cupo por la Plaza” de este torneo, consolidándose como una de las figuras emergentes más sólidas de la escena mexicana.