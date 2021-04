Belinda causa furor en concierto virtual

A más de un año del último festival de México, la edición virtual de Pa’l Norte conquistó a los usuarios que accedieron a él, al menos eso se apreció en redes sociales. Y es que con escenarios llenos de color, esculturas de caras de león, palmeras o triangulares en los tres escenarios, así como los aplausos, gritos, las tomas de los avatars de personas y banderas ondeando, se sentía el ambiente que hay en un show físico, de acuerdo con información de El Heraldo de México.

No era un concierto en línea más, el poder cambiar de escenario en cualquier momento ayudaba a la sensación de estar ahí. Además, cada entarimado estaba situado en medio de una selva o un estadio, pero en todos había palmeras, flores y varias áreas verdes, la animación era espectacular.

El sonido era bueno, no intervino el abucheo virtual, pero sí ayudaba a crear un ambiente de festival, avivando la nostalgia de estar en un concierto presencial. Los cantantes y bandas por su parte, hacían bromas entre ellos y saludaban al público, pese a que todo fue grabado días antes en un escenario verde, donde se montaron todos los efectos.

El concierto arrancó con las presentaciones de Caloncho y Siddhartha, en los dos escenarios principales. Después, León Leiden hizo lo propio en punto de las 17:00 horas.

Como todo estaba grabado, no hubo retrasos. Enjambre salió puntual y deleitó a sus seguidores con éxitos como “Visita”, “Somos ajenos” y “Egohisteria”.

Mau & Ricky bailaron de un lado a otro con sus hits “La grosera”, “Ouch”, “Sin pijama” y “Mala”. Mientras que Camilo, quien compartió los 80 minutos que tuvieron en el escenario, cantó “Si por cosas del destino” y “Yo puedo ofrecerte una vida interesante”, la cual le dedicó a su esposa, Evaluna, hija de Ricardo Montaner.

Quienes también disfrutaron su espacio fueron los integrantes de Molotov, con temas como “Perro negro y callejero”, “Lagunas mentales”, “Gimme tha power” y “Frijolero”, zapateaban al ritmo de la música y bromeaban entre ellos.

Los géneros también fueron variados, Drake Bell estuvo acompañado solo por un DJ y con guitarra en mano interpretó “Mía”, “Rewind”, “Call me when you’re lonely” y “Diosa”, con la que demostró su perfecto español.

Sebastián Yatra se lució con los fuegos artificiales, bailarinas, cambios de ropa y tal como lo hace en sus conciertos presenciales, se quitó la playera en un par de ocasiones. Además, agradeció a la gente que estaba conectada, recordándoles que falta poco para que se vuelva a vivir un concierto de manera física.

Entre las canciones que interpretó estuvieron: “TBT at the beach”, “Adiós”, “Ya no tiene novio”, “Runaway” y “Un año”, en esta última recordó al grupo Reik, con quien compuso el tema y también habló del amor que le tiene a México.

Con metales, coristas y toda una banda de músicos, Mon Laferte se apropió del entarimado, luciendo una blusa blanca con puntos negros y falda roja le cantó al desamor con sus hits “Que se sepa nuestro amor”, “Ronroneo”, “El beso”, “Amárrame”, “Tu falta de querer” y “Mi buen amor”. Los músicos que la acompañaban se animaban entre ellos, agitando sus manos e invitando a bailar al público.

En punto de las 21:30 horas de la noche, los tres escenarios se sincronizaron para presentar a Belinda, la cantante sorpresa, quien solo estuvo 15 minutos, suficiente para dar vida a sus éxitos “Muriendo lento”, “Bella traición” y “Amor a primera vista”.

“Gracias a todos por estar aquí esta noche. Estoy muy agradecida por esta invitación; no hay nada que me gustaría más que poder sentirlos y verlos, y cantar con ustedes”, dijo.