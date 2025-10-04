Belinda, Danna y Kenia Os celebran lanzamiento en un podcast para Apple Music

Las cantantes de pop mexicanas, Belinda, Kenia Os y Danna, se les vio juntas en un podcast para Apple Music, en celebración de s nuevo lanzamiento musical en colaboración.

El pódcast sirvió como plataforma para una conversación íntima y reveladora en la que las artistas abordaron temas como el empoderamiento femenino, sus trayectorias individuales y la importancia de amarse y aceptarse a sí mismas en un mundo que busca la perfección.

Kenia Os, considerada “La Popstar de México”, no ocultó su entusiasmo por este movimiento que, según ella, está “cambiando la manera de hacer pop en México”.

Destacó que la industria no había visto algo así antes y se mostró orgullosa de ser parte de una alianza que busca inspirar a las próximas generaciones de artistas. Para ella, este proyecto no solo es un logro musical, sino una declaración de principios sobre el trabajo impecable y el esfuerzo que cada una le imprime a su carrera.

El punto culminante de la charla llegó cuando Danna Paola tomó la palabra para formalizar el proyecto, expresando con euforia que “Se confirma que viene una canción de la trinidad del pop mexicano”, e hizo una referencia lúdica al trío, denominándolas “las chicas superpoderosas”. También destacó la felicidad que sentía al haber logrado concretar esta colaboración.

El encuentro no solo sirvió para dar la primicia de su unión musical, sino que también abordó temas profundos en torno a la industria y sus carreras. A lo largo del episodio del podcast, las cantantes discutieron tópicos como el empoderamiento femenino, sus trayectorias personales y sus principales inspiraciones, incluyendo menciones a sus princesas favoritas de Disney.

Este anuncio marcó la primera vez que las tres intérpretes hicieron pública la existencia de este proyecto conjunto, el cual ya era largamente esperado por sus seguidores.

Kenia Os se mostró entusiasmada por el proceso creativo y destacó la calidad del trabajo colectivo.

“Va a estar increíble. Somos mujeres bien chingonas que hacemos nuestro trabajo impecable, le metemos todo el amor, todo el cariño, todo nuestro esfuerzo”.

Pidió paciencia al público, ya que deseaban garantizar un lanzamiento cuidado y memorable. Además, aseguró que estaban creando algo distinto y valioso para quienes seguían sus carreras, aunque sin “crear expectativas”.

Belinda subrayó la importancia de esta unión de fuerzas. La cantante comentó que a través de este proyecto estaban creando “realidades”, una declaración que reflejó la relevancia de la alianza.

Desde hace meses, la base de fans de las tres estrellas ya sospechaba que planeaban algo. Estas especulaciones se vieron alimentadas cuando Kenia Os y Danna fueron invitadas especiales al reciente lanzamiento de Indómita, el álbum de Belinda. Además, esta colaboración era una de las peticiones más recurrentes de sus seguidores, especialmente después de que las tres coincidieran en un evento de Shakira durante 2024.

Aunque las artistas no revelaron detalles específicos sobre el título ni la fecha de lanzamiento de la producción, sí anticiparon que el tema contaría con un video, y pidieron a sus seguidores que permanecieran atentos ante este próximo debut.