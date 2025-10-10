Belinda denuncia a Lupillo Rivera por divulgar información personal

Belinda, cantante de pop, procedió legalmente en contra de Lupillo Rivera, luego de que el famoso revelara detalles sobre su vida privada, tras terminar su relación sentimental hace varios años.

La firma legal Maceo, Torres y Asociados hicieron pública, a través de redes sociales, la querella que levantaron a favor de la estrella, en la que señalaron a detalle el motivo de ésta y puntualizaron daños morales.

“Se interpuso una querella por la probable comisión de los delitos de violencia digital, y mediática previstas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en los artículos 20 Quarter y 20 quinquies, los cuales te remiten a la Legislación Penal aplicable, derivados de la divulgación de hechos pertenecientes a la esfera íntima de la artista sin su consentimiento”.

Añadieron que las autoridades ya otorgaron medidas de protección en favor de la cantante y actriz, al reconocer que se cometió el delito de violencia en su contra.

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México otorgó medidas de protección inmediatas a favor de Belinda, reconociendo la existencia de actos de violencia en su contra”.

Este recurso buscaría, entre otras cosas, que el cantante se abstenga de realizar conductas ofensivas o intimidatorias hacia ella, evite el contacto o comunicación, y elimine de sus redes sociales cualquier contenido que pueda agraviarla, de acuerdo con milenio.com.

El cantante de regional mexicano, Lupillo Rivera, no ha respondido al anuncio hasta el momento.

La polémica ocurrió tras el lanzamiento de su libro autobiográfico, “Tragos Amargos”, donde destapa detalles inéditos de su supuesto romance con la estrella pop Belinda.

Afirma en su obra que la relación amorosa duró siete meses y comenzó en 2019, mientras ambos participaban como coaches en el programa ‘La Voz México’.

Según extractos del libro difundidos por varios medios, el cantante describe una relación apasionada y controladora. Entre las revelaciones más destacadas se encuentran, que Rivera asegura que Belinda le preparaba el desayuno, dando instrucciones específicas a su personal doméstico.

Recuerda que la relación no estuvo exenta de dificultades y que el romance terminó cuando vio una fotografía de Belinda con otro hombre en un avión.

Además, el cantante dijo tenier “material muy fuerte” de la relación, incluyendo videos donde ella le habla, aunque expresó su temor de que se vieran mal si se divulgaban.

La respuesta de Belinda fue inmediata, desestimando las afirmaciones de Rivera, cuando fue cuestionada por reporteros.

“Estoy muy acostumbrada a que siempre usen mi nombre para decir todo tipo de cosas. No tengo nada que hablar al respecto... Yo no hablo de personas irrelevantes”, dijo, de acuerdo con milenio.com. cuando regresaba de la Semana de la Moda de París.