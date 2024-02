Además, la intérprete no dudó en romper el silencio de cómo fue su relación con el cantautor de regional mexicano.

“No todo fue lo que mostrabas, si supieran cómo tú me tratabas”, “De qué sirvió tatuarte mis ojos si lo tapaste con otro”, “Una piedra que no fue real en un compromiso para aparentar”, “Yo nunca dije nada de ti y con respeto me fui”, “A nuestro amor nunca le diste respeto”, son algunas de las frases que aseguran se refieren a su relación con Nodal.

Los fans le mostraron su apoyo.

“Yo apoyaré a Belinda por que después de tanto años saco algo nuevo y tendremos CD completo, lo merecemos y ella merece nuestro apoyo”, “Y al final vuelves a florecer y a convertir las espinas en las más lindas flores... Bella Bélica y talentosa... Recuerda... lo mejor está por venir y tú mereces lo mejor”, “Me encantó, en cualquier género se nota su estilo tierno, con mucha clase”, le comentaron.

“No soy fan de Belinda pero siempre me ha gustado su forma de cantar y sus hermosos tonos bastante únicos por cierto y se nota que ahora ha ganado muchísima experiencia, se le ve muy profesional autentica y obviamente súper hermosa. Me alegra por ella que siga haciendo música, nunca escucho corridos ni planeo hacerlo pero a Belinda le sonó bien bonito esa parte le dio un aire bien especial a toda la canción”, fue otro de los comentarios.