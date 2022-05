Comentó que volverá a la televisión luego de 13 años desde su última telenovela, Camaleones, con la serie de Netflix España, en la que comparte créditos con Amaia Salamanca, Amaia Aberasturi, Lola Rodríguez, Berta Vázquez, Begoña Vargas, Sergio Momo, Guillermo Pfening, Ana Wagener, Albert Baró, Tomy Aguilera y Ana Mena.

“Festejando que sale la serie de Bienvenidos al Edén ya esté viernes [6 de mayo], no lo puedo creer, tanta espera, tanta dedicación y por fin ya está a nada [...] Yo creo que este proyecto llegó a mi vida en un momento en el que lo necesitaba, así pasan las cosas y estoy muy agradecida con todo el equipo por haber confiado en mí”, comentó.

Adelantó que pronto buscará un espacio en su agenda para visitar México.

“Yo amo México y en cuanto pueda me doy una espada con mi familia que está ahí, a comerme mis tacos deliciosos y a disfrutar de México que es hermoso, pero por circunstancias de la vida ahora estoy trabajando aquí [España], feliz con estos proyectos, con mucha ilusión y entregada al máximo a mi trabajo”, declaró al programa Ventaneando.

En los Premios Platino, Belinda participó como presentadora de uno de los premios junto a Álvaro Morte.

“Voy a presentar uno de los premios más importantes con un actor que yo no puedo, Álvaro Morte. Yo estaba no, no, no es posible y dije qué bendición, agradecida con las sorpresas que me da Dios, agradecida con el público que es lo más importante, que me han apoyado, que han estado conmigo incondicionalmente, que ha ellos me debo y agradeciendo a la vida”.