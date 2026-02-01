Belinda inicia rodaje para ser Carlota de Habsburgo en serie

La cantante y actriz Belinda ha dado un paso importante en su carrera al protagonizar Carlota, una ambiciosa serie histórica que arrancó su rodaje en España y que próximamente se estrenará en HBO Max.
El proyecto es una coproducción entre Sony Pictures Television y la plataforma de streaming, y plantea una mirada distinta al relato del Segundo Imperio Mexicano (1864-1867) desde una perspectiva contemporánea.
La producción está inspirada en la vida de Carlota de Habsburgo, esposa de Maximiliano de Habsburgo, quien fuera emperador de México durante ese periodo.
Belinda dará vida a la emperatriz, marcando uno de los papeles más importantes de su carrera actoral hasta el momento y reforzando su presencia internacional en proyectos de gran escala cinematográfica y televisiva.
Un proyecto que rompe esquemas
La serie Carlota no busca ser una narración histórica tradicional, sino que se presenta con un enfoque moderno que mezcla política, poder y hasta toques de humor. La idea general de los creadores —el guionista Carlos Quintanilla Sakar (Control Z) y la también guionista Adriana Pelusi (Nadie nos va a extrañar)— es desafiar las maneras usuales de contar este episodio histórico.
La miniserie constará de 10 episodios y retratará la llegada de Carlota y Maximiliano a México como líderes de un nuevo imperio, la compleja confrontación de ideales europeos “progresistas” frente a las tensiones sociales y políticas, y las consecuencias de su reinado en un país dividido.
El rodaje de Carlota inició oficialmente en España, donde se está filmando gran parte de la producción. La historia también incluirá escenas grabadas en otras locaciones de América Latina, aunque los detalles precisos todavía no han sido divulgados por completo.
La decisión de comenzar las grabaciones en suelo europeo responde a la ambientación histórica del proyecto, que incluye palacios, locaciones aristocráticas y escenarios que evocan la vida de la corona en el Siglo 19.
Belinda y su preparación para interpretar a Carlota
La propia Belinda ha compartido en redes sociales parte de su preparación para encarar este personaje histórico, desde las reuniones con el elenco hasta su traslado a España. Antes de partir, la artista se despidió de México con un mensaje en su cuenta de Instagram donde manifestó:
“Adiós México... Me da melancolía cambiar de país por un tiempo, pero a la vez emoción de vivir esta nueva aventura en España. Carlota es un gran proyecto para mí. ¡La última emperatriz de México!”.
Además, la cantante estrenó un cambio de look que ha sido relacionado con el personaje, dejando atrás su característico cabello rubio por una tonalidad castaña más acorde con la época histórica en la que se ambienta la serie.
Un elenco internacional y diverso
La producción cuenta con un elenco amplio que mezcla talentos de México, España y otros países, lo que fortalece su carácter internacional.
Entre los nombres confirmados están:
Jaime Lorente como Maximiliano de Habsburgo, esposo de Carlota, conocido por sus papeles en La casa de papel y Élite.
Miguel Ángel Silvestre interpretará al militar Alfred Van Der Smissen.
Mabel Cadena como Josefa, figura cercana a la corte imperial.
Sebastián Zurita y Bárbara de Regil se suman también al elenco en papeles aún por revelarse completamente.
Actores españoles como Álvaro Rico y Clara Alvarado, quienes interpretarán al hermano de Carlota y a la condesa Paula Kolonitz, respectivamente.
Este reparto diverso aporta a la propuesta estética y narrativa que caracteriza a Carlota como un proyecto de alto perfil para el público latino y global.