Belinda inicia rodaje para ser Carlota de Habsburgo en serie

La cantante y actriz Belinda ha dado un paso importante en su carrera al protagonizar Carlota, una ambiciosa serie histórica que arrancó su rodaje en España y que próximamente se estrenará en HBO Max.

El proyecto es una coproducción entre Sony Pictures Television y la plataforma de streaming, y plantea una mirada distinta al relato del Segundo Imperio Mexicano (1864-1867) desde una perspectiva contemporánea.

La producción está inspirada en la vida de Carlota de Habsburgo, esposa de Maximiliano de Habsburgo, quien fuera emperador de México durante ese periodo.

Belinda dará vida a la emperatriz, marcando uno de los papeles más importantes de su carrera actoral hasta el momento y reforzando su presencia internacional en proyectos de gran escala cinematográfica y televisiva.

Un proyecto que rompe esquemas

La serie Carlota no busca ser una narración histórica tradicional, sino que se presenta con un enfoque moderno que mezcla política, poder y hasta toques de humor. La idea general de los creadores —el guionista Carlos Quintanilla Sakar (Control Z) y la también guionista Adriana Pelusi (Nadie nos va a extrañar)— es desafiar las maneras usuales de contar este episodio histórico.

La miniserie constará de 10 episodios y retratará la llegada de Carlota y Maximiliano a México como líderes de un nuevo imperio, la compleja confrontación de ideales europeos “progresistas” frente a las tensiones sociales y políticas, y las consecuencias de su reinado en un país dividido.