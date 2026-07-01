Belinda, Nodal, Bosé, Speitzer y más asistieron al México vs Ecuador

El Estadio Ciudad de México se llenó de emociones en el partido México vs Ecuador que se está jugando como parte del Mundial 2026 y varias celebridades se dieron cita en el Coloso de Santa Úrsula.

Los primeros dos goles de México generaron gran emoción en la afición y entre ellos hubo famosos como ejemplo, la cantante mexicana Belinda llegó acompañada del cantante español Miguel Bosé, según reportó la revista Tv Notas con un video en sus redes sociales.

El cantante Christian Nodal se hizo presente en uno de los palcos del Estadio Ciudad de México, pero no lo hizo solo ya que estaba acompañado de su esposa Ángela Aguilar y su suegro, Pepe Aguilar.

En el mismo palco, la cantante María José compartió algunas instantáneas junto a Leonardo de Lozanne en donde se les veía disfrutando el partido.

El comediante también fue uno de los famosos que fue a apoyar a la Selección Mexicana, en varias de las tomas del partido fue captado con el letrero “¿Y si sí?”, el mantra que los mexicanos hemos adoptado.

El actor se le vio junto a Adrián Uribe y el actor Jaime Camil celebrando uno de los goles que marcó México a Ecuador. El jugador de futbol americano, Fred Werner de los San Francisco 49ers también estuvo en el partido de la selección portando la camisa nacional.

También desde un palco se podía apreciar al cantante Eduin Caz y su esposa Daisy Anahy disfrutando de este encuentro portando la playera de la selección en color blanco.

En sus redes sociales, también se vio al reconocido actor mexicano Diego Boneta en el recinto deportivo para ver el triunfo de la Selección, mostrando su reacción a uno de los goles a través de un video que se volvió viral en redes y fue retomado por programas de espectáculos.

Otra de las parejas que se dejó ver en el Estadio Ciudad de México fue la conformada por Zuria Vega y su esposo, Alberto Vega. La actriz compartió parte de la experiencia en sus redes, mostrando el entusiasmo con el que vivieron el encuentro y, sobre todo, los dos goles.

El comediante Alexis Arroyo, mejor conocido como Ojitos de Huevo, también formó parte de los famosos que acudieron al Estadio Ciudad de México para apoyar a la Selección Mexicana. Otro de los creadores de contenido que se dejó ver fue Shifu, quien asistió para vivir de cerca el partido entre México y Ecuador. A través de sus redes sociales compartió parte de la experiencia dentro de uno de los palcos del recinto.