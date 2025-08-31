Belinda se arrodilla frente a Shakira en su concierto

Shakira volvió a conquistar a México con un espectáculo inolvidable, al ofrecer su concierto número 11, en Ciudad de México, ante cerca de 65 mil asistentes.

Los fans pudieron corear clásicos como “Hips don’t lie”, “TQG” y “Antología”, sin embargo, lo que más dio de qué hablar fue el gesto inesperado que protagonizó junto a Belinda en el escenario.

La noche estuvo marcada por sorpresas y homenajes a la música mexicana, pero la ovación más fuerte llegó cuando Belinda apareció para cantar a dueto “Día de enero”, uno de los temas más entrañables de Shakira. El momento fue recibido con gritos y aplausos que cimbraron el recinto.

Al finalizar la interpretación, ocurrió la escena que incendió las redes: Belinda se hincó ante la colombiana en señal de respeto. De inmediato, Shakira reaccionó y también se arrodilló.

“Belinda se hinca ante Shakira como señal de respeto, pero Shak siempre ha sido humilde y hace lo mismo”, comentó un usuario en X, reflejando la avalancha de reacciones que generó el gesto.

