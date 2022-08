$!Belinda sorprende a sus fans con nuevo look

Belinda , a través de sus redes sociales, sorprendió a sus millones de seguidores con unas fotografías en las que reveló su nuevo look, con cabello corto y teñido en color rosa.

Como era de esperarse, los comentarios de la comunidad internauta no tardaron en llegar. Una gran cantidad de ellos consideraron que la actriz y cantante estaba “cerrando ciclos” y ese había sido el motivo de este corte de pelo.

En este sentido, los usuarios de internet la compararon con Cazzu , la famosa cantante y compositora argentina que ha sido vinculada amorosamente con Christian Nodal , ex pareja de Belinda , debido a que la artista argentina llegó a lucir un look similar, con el cabello muy corto y completamente teñido de rosa, en agosto de 2021.

Aunque Belinda no hizo ningún comentario específico sobre su nuevo look, en sus redes hubo diversos cuestionamientos, ya que algunos fans asumieron que en realidad sí se cortó y tiñó el cabello, mientras que otros más aseguraron que era una peluca, lo cual no resultaría raro, pues Belinda ha aparecido en diversas ocasiones con este tipo de accesorios para reinventar su imagen.