Belinda viene desde España y desata euforia tras la coronación de Eileen I

La coronación de Eileen I como Reina Infantil apenas había terminado cuando el escenario cambió de piel. Las luces se tornaron más intensas, el murmullo se volvió expectativa y entonces apareció Belinda, quien viajó desde España, donde graba la serie de Carlota, solo para encontrarse con el público mazatleco.

Arrancó con “Ángel”, su himno generacional. El inicio no fue perfecto ya que el micrófono le jugó en contra y no se abrió en las primeras frases de la melodía, pero el público sostuvo la canción mientras la producción resolvía el detalle. Fue un tropiezo mínimo en una noche diseñada para brillar.

La cantante apareció abrazada por unas alas negras gigantes, como una figura salida de un sueño pop oscuro. “Bella traición” marcó la segunda descarga de nostalgia. El vestuario no pasó desapercibido: un enterizo Gucci que confirmaba que, en el escenario y donde se pare, “ella impone moda”.

“Vengo desde España hasta aquí”, dijo con emoción palpable. Luego anunció: “Esta siguiente canción es un clásico, esto es ‘Muriendo lento’”, y la multitud respondió como si los años no hubieran pasado.

El momento más íntimo llegó después. “Un gran amigo, un gran rapero, un gran artista, luchó hasta el final... quiero dedicarle esta canción, ‘Sueño de ti’”. En las pantallas apareció el rapero Oscar Botero “Milkman” quien acaba de fallecer, y mientras su voz sonaba en la parte grabada, Belinda no pudo contener las lágrimas. Fue un homenaje sentido, una pausa de verdad en medio del espectáculo.

Después vino una ola ochentera con homenaje a Mentiras. Tras “Egoísta”, entonó “Detrás de mi ventana”, tema que interpreta en el exitoso musical, seguida por “Aire”, “Acaríciame” y “Él me mintió”, desatando coreografías improvisadas entre generaciones.

Las luces se apagaron y en las pantallas comenzaron a desfilar mensajes de felicitación por su álbum Indómita. Mon Laferte, Maluma, Sebastián Yatra, J Balvin, Kenia Os y hasta Jared Leto aparecieron para reconocer esta nueva etapa de la estrella pop.