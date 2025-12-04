$!Belinda, Yuridia, Edén Muñoz, Julio Preciado y Mimoso con Germán Lizárraga, así el elenco del Carnaval de Mazatlán 2026

Tras varias semanas de expectativa entre la comunidad mazatleca, finalmente se reveló el elenco que formará parte del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 ‘¡Arriba la Tambora!’ en cada una de las coronaciones y eventos especiales que acompañan la fiesta porteña.

Serán Yuridia, Edén Muñoz y Belinda, los artistas que se estarán presentando en la máxima fiesta de Mazatlán, que se efectuará del 12 al 17 de febrero.

Así lo dio a conocer el director del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, Óscar García Osuna, quien, acompañado por la Alcaldesa de Mazatlán Estrella Palacios Domínguez, presentó los pormenores de un programa que busca combinar tradición, música y espectáculo de gran calidad para celebrar la identidad festiva de Mazatlán.

Para la coronación del Rey de la Alegría, el jueves 12 de febrero, se contará con la presencia en el escenario de Edén Muñoz, uno de los artistas con más alcance del regional mexicano que promete una noche de celebración popular en el Estadio Teodoro Mariscal.