$!Belinda, Yuridia, Edén Muñoz, Julio Preciado y Mimoso con Germán Lizárraga, así el elenco del Carnaval de Mazatlán 2026

Tras varias semanas de expectativa entre la comunidad mazatleca, finalmente se reveló el elenco que formará parte del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 ‘¡Arriba la Tambora!’ en cada una de las coronaciones y eventos especiales que acompañan la fiesta porteña.
Serán Yuridia, Edén Muñoz y Belinda, los artistas que se estarán presentando en la máxima fiesta de Mazatlán, que se efectuará del 12 al 17 de febrero.
Así lo dio a conocer el director del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, Óscar García Osuna, quien, acompañado por la Alcaldesa de Mazatlán Estrella Palacios Domínguez, presentó los pormenores de un programa que busca combinar tradición, música y espectáculo de gran calidad para celebrar la identidad festiva de Mazatlán.
Para la coronación del Rey de la Alegría, el jueves 12 de febrero, se contará con la presencia en el escenario de Edén Muñoz, uno de los artistas con más alcance del regional mexicano que promete una noche de celebración popular en el Estadio Teodoro Mariscal.
El viernes 13 de febrero llegará uno de los momentos más esperados, la coronación de la Reina de los Juegos Florales, fecha que además se entrega el premio Clemencia Isaura de Poesía, donde la gala artística estará a cargo del espectáculo Yo sé que te acordarás, homenaje a Germán Lizárraga y su Banda Estrellas de Sinaloa acompañado de la OSSLA, en una velada en la que lo acompañarán al menos Julio Preciado y Mimoso.
Para la ceremonia de coronación a la Reina del Carnaval, el sábado 14, el ambiente cambiará por completo con la presentación de Yuridia, quien llenará el Teodoro Mariscal de energía y entusiasmo en una de las noches más multitudinarias de esta máxima fiesta.
La celebración continuará el lunes 16 de febrero, con el espectáculo de Lara Campos antes de la coronación de la Reina infantil, y posteriormente con el concierto estelar de Belinda, quien ofrecerá su último espectáculo para cerrar con fuerza las ceremonias en el Estadio Teodoro Mariscal.
Los boletos para todas las coronaciones y espectáculos ya se encuentran disponibles en las oficinas del Instituto Municipal de Cultura, la taquilla del Teatro Angela Peralta y algunos módulos ubicados en diferentes puntos de la ciudad.
De esta forma, el Carnaval de Mazatlán 2026 avanza con paso firme y una cartelera que combina talento de talla internacional, tradición cultural y música que celebra la identidad del Pacífico, preparando el escenario para una edición inolvidable.