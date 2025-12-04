$!Belinda, Yuridia, Edén Muñoz, Julio Preciado y Mimoso con Germán Lizárraga, así el elenco del Carnaval de Mazatlán 2026

Después de varias semanas de expectativa entre la comunidad mazatleca, finalmente este jueves se reveló el elenco artístico para el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “¡Arriba la tambora!”, que se realizará del 12 al 17 de febrero. En la coronación del Rey de la Alegría que se realizará a las 19:30 horas del jueves 12 de febrero en el Estadio de Béisbol “Teodoro Mariscal” se presentará Edén Muñoz, se anunció en conferencia de prensa que se llevó a cabo a las 12:00 horas de este 4 de diciembre en el Teatro Ángela Peralta y fue encabezado por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez; la Subsecretaria de Promoción y Operación de la Secretaría de Turismo en Sinaloa, Michelle Aguilar Ramos y el director general del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, Óscar García Osuna.

El viernes 13 de febrero, a las 20:30 horas, en el mismo estadio, llegará uno de los momentos más esperados, la coronación de la Reina de los Juegos Florales, donde también se entregará el Premio de Poesía Clemencia Isaura, se llevará a cabo el evento Yo sé que te acordarán, un homenaje al Rey de la Banda, Germán Lizárraga, por sus 75 años, con la participación de Julio Preciado y El Mimoso, más los artistas que invite el homenajeado.

Ahí mismo se tendrá la participación de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, en sus 25 años, teniendo como director huésped a Samuel Murillo, precisó García Osuna al revelar el elenco artístico ante personal de medios de comunicación. Para la ceremonia de la coronación de la Reina del Carnaval, el sábado 14 de febrero a las 18:30 horas la parte artística estará a cargo de Yuridia “Sin Llorar, Tour 2026”.

Mientras que para la coronación de la Reina Infantil, el lunes 16 de febrero, a las 18:30 horas, en el mismo Estadio Teodoro Mariscal, primero se presentará Lara Campos y a las 19:00 horas Belinda.

”Siempre es cuestión de paciencia, de tiempo ir estructurando un elenco a la altura de lo que nuestra Presidenta quiere en este Carnaval, ha sido mes corto, pero largo para generar este, y agradezco el apoyo de todo el Municipio, agradezco el apoyo de la Secretaría de Turismo para lograrlo”, dijo el director del Instituto de Cultura en la conferencia de develación del elenco. ”Porque el gran desafío de Mazatlán es cómo llenar estos eventos cuando vienen artistas de talla internacional”.

En su intervención la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez dijo que el esfuerzo que se hará como Municipio en los espectáculos sería en el de los Juegos Florales. ”Todos los demás conciertos estarán siendo concesionados para empresarios y es importante lo que ya comentó el licenciado Óscar García, que pudieran ustedes darse cuenta que los precios de los boletos están para toda, hay diferentes tipos de precios y vamos a estar muy pendientes de que todos los conciertos sean un grán éxito, que eso es lo que buscamos”, añadió Palacios Domínguez. ”Y sobre todo que este Carnaval se pueda realizar también con grandes carros alegóricos que sean del gusto de la gente, los monigotes, que también todo lo que tiene que ver con el Combate Naval todo sea de gran nivel y para eso se requiere también apoyo que agradecemos a nuestro Gobernador que siempre nos apoya, este año también contamos con eso y estaremos dándoles a conocer más adelante las sorpresas que tendremos sobre todo en lo que concierne a Olas Altas, que vamos a estar en enero ya toda la cartelera de ese día”.

Precisó que como el lema de esta próxima edición del Carnaval es “¡Arriba la Tambora!”, más o menos se pueden dar una idea de quiénes se estarán presentando en esa área de las fiestas carnestolendas. También manifestó que está cumpliendo 25 años de que fue coronada como Reina del Carnaval y para ella es un gran honor, pero ahorita está en una encomienda donde votaron por ella miles de personas para ser Presidenta Municipal y está dándole prioridad a este encargo, a lo que ocupe la gente.

”Carnaval siempre lo llevo en mi corazón, lo voy a disfrutar y estaré festejando de diferentes maneras, yo quiero que sepan que mi prioridad siempre va dar un Carnaval de gran calidad para la gente, sobre todo que el Carnaval genere una derrama económica que quede en los bolsillos de las familias mazatlecas, que nos eleve y nos dé una proyección nacional e internacional para que más gente venga aquí a nuestro destino turístico, que disfrute de nuestra tierra”, subrayó la Alcaldesa. ”Y sobre todo yo creo que el objetivo de este Carnaval es reivindicar lo que significa la música sinaloense, que la gente sepa que Mazatlán, que Sinaloa es tierra fértil de artistas, es tierra llena de talento y que queremos que eso quede del mensaje hacia toda la gente de México, de nuestro país y del mundo que aquí suena la tambora y que aquí los mazatlecos tenemos la fortuna de que muchos artistas son de aquí de Sinaloa”. También informó que para este Carnaval se contará con un operativo logístico y un Operativo de Seguridad que se está viendo en las Mesas Regionales de Seguridad y Construcción de Paz y como se hizo el año pasado con la participación de instituciones de los tres niveles de gobierno se logró un saldo blanco. Los boletos para los eventos artísticos estarán a la venta a partir de las 11:00 horas de este viernes 5 de diciembre.