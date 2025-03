Ben Affleck habla por primera vez sobre su divorcio de Jennifer Lopez

El actor Ben Affleck habló en una entrevista para la revista GQ por primera vez sobre su divorcio con Jennifer Lopez.

A poco más de dos décadas de su primera ruptura en 2004, y tras haber reavivado su romance en 2021, Affleck compartió detalles sobre lo que, desde su punto de vista, causó la separación y cómo ambos enfrentaron las dificultades que la fama y las presiones públicas pusieron sobre su relación.

El actor y director de 52 años abordó las causas de su separación y las especulaciones que han rodeado su relación, aclarando que, como en muchas parejas, los problemas no fueron el resultado de un solo factor.

“Hay una tendencia a analizar las rupturas y querer identificar las causas fundamentales o algo así. Pero, honestamente... la verdad es mucho más cotidiana de lo que la gente probablemente creería o sería interesante”, dijo Affleck.

“No hay escándalo, ni telenovela, ni intriga. La verdad es que, cuando le preguntas a alguien: ‘Oye, ¿qué pasó?’, bueno, no hay un ‘Esto es lo que pasó’”, aseguró sobre los motivos por los que terminó su relación.

Ben Affleck habló con franqueza sobre las complicaciones que surgieron en su relación con la cantante y actriz. Aunque, en su mayoría, evitó detallar eventos específicos, el actor admitió que la situación fue un desafío para ambos, de acuerdo con quien.com.

“Es simplemente una historia sobre personas que intentan resolver sus vidas y relaciones de una manera como todos lo hacemos normalmente”, agregó el actor.

“Creo que es importante aclarar que no fue la causa de una fractura enorme. Al ver el documental para nada puedes pensar: “Ya, ahora entiendo los problemas que tenían estos dos”.

Affleck también habló de su participación en el documental “The Greatest Love Story Never Told” que, entre otras cosas, narra la historia de amor con Ben Affleck, abordando la razón de su ruptura hace más de 20 años, la naturaleza pública de su relación y el duro escrutinio de los medios de comunicación.

“Como sucede en las relaciones, no siempre se comparte la misma actitud frente a estas cosas. Me pareció interesante descubrir cómo reconciliar esa diferencia justo por lo que dijiste. Amaba y apoyaba a esta persona, creía en ella. Es maravillosa y quería que los demás lo vieran. Dije algo en el documental que citaron: ‘No te casas con el capitán de un barco para decir, por cierto, no me gusta el agua’. Hay que reconocer lo que uno sabe al empezar una relación”, aseguró.

El actor también abordó cómo la atención mediática afectó su vida personal, un tema recurrente en las entrevistas de ambos durante su relación. Affleck reconoció que el constante escrutinio de la prensa fue una carga significativa para ambos, algo que hizo aún más difícil manejar los altibajos que toda relación enfrenta, no obstante, reconoce la habilidad de JLo para manejar la fama.

“JLo ha manejado la fama con más destreza y habilidad que yo. Mi temperamento es ser un poco más reservado y privado que el de ella”, agregó.

Ben dejó claro que no guarda rencor ni hacia Lopez ni hacia lo que vivieron juntos. De hecho, su percepción del amor y las relaciones parece haber madurado con los años. Afirmó que ambos siguen siendo cercanos y que el cariño que tenían en su momento sigue siendo un recuerdo importante, aunque el tiempo y las circunstancias los llevaron por caminos distintos.