Benito Santos viste a Barbie con diseño mexicano

Barbie se viste de Benito Santos

A través de sus redes sociales, el diseñador tapatío dio a conocer la noticia sobre la nueva edición de Barbie para el Día de Muertos, además de mostrarse feliz por este proyecto, pues abrió su corazón a sus seguidores y reveló el significado que tiene para él esta muñeca.

“Tener una muñeca para la marca Benito Santos es un acontecimiento histórico, pero también porque hay un niño allí guardado que deseó jugar con muñecas y nunca pudo. Es un sueño hecho realidad haber vestido mi propia Barbie con elementos mexicanos. Esta edición especial no sólo me representa a mí, representa también la cultura y tradiciones del país que me vio crecer y que tanto amo”, dijo el diseñador mexicano.

Barbie de Día de Muertos por Benito Santos