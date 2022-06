Beyoncé anuncia lanzamiento de nuevo disco

A raíz de la sorpresiva noticia, los fans esperaban noticias de la ganadora del Grammy después de que la cantante borrara su foto de perfil de las redes sociales la semana pasada.

El último álbum de estudio de la intérprete de Crazy in Love y Single Ladies (Put a Ring on It), fue lanzado en 2016.

En los últimos años la cantante ha colaborado con otros artistas, entre ellos la rapera Megan Thee Stallion, así como ha curado el álbum de la banda sonora del remake de El Rey León de 2019.

Renaissance tiene 16 temas, según han revelado sitios especializados de la industria de la música. La “box set” que se envía para los pedidos anticipados contiene junto a la producción una camiseta y otras opciones.

Beyoncé, quien tiene 40 años, no ha estado inactiva en estos últimos años, pues en 2018 colaboró en el disco Everything is Love de Jay-Z, y para 2019 sacó un álbum en directo y la cinta, Homecoming, basados en el espectáculo que ofreció para el festival Coachella de 2018.