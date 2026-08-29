Beyoncé donará un millón de dólares para damnificados en Colombia

La cantante Beyoncé anunció una donación personal de un millón de dólares para apoyar a los damnificados por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto. La ayuda se destinará a organizaciones que brindan alimentos y vivienda en el departamento de Chocó.

“La donación estará destinada a proporcionar alimentos y vivienda a las comunidades afectadas en Chocó, uno de los departamentos de Colombia”, se informó en un comunicado de Parkwood Entertainment, empresa fundada por la cantante en 2010.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia informó que hasta el 26 de agosto el sismo dejó 331 personas sin vida. Además, 4 mil 449 personas resultaron heridas, 33 mil 395 viviendas fueron destruidas y otras 187 mil 839 sufrieron daños en diversas zonas del país.

La acción de Beyoncé se suma a otras iniciativas de figuras del espectáculo. Shakira anunció la reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó y la edificación de diez nuevos colegios en la región.

Karol G, a través de su fundación Con Cora, aportó un millón 200 mil dólares para la reconstrucción de las áreas afectadas por el movimiento telúrico.