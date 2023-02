La superestrella tiene ahora 32 Grammy después de que en esta entrega ganó el premio a Mejor canción R&B por Cuff It, Grabación de música dance/electrónica por Break My Soul, interpretación tradicional R&B por Plastic Off the Sofa y Mejor álbum de música dance/electrónica por Renaissance, su séptimo álbum de estudio que también estaba nominado a álbum del año.

Beyoncé no pudo celebrar en persona cuando empató el récord de Solti, que se había mantenido desde 1997. El anfitrión Trevor Noah dijo que estaba de camino a la ceremonia, pero había encontrado tráfico en Los Ángeles.

Cuando finalmente llegó Beyoncé, Noah la le entregó el premio de mejor canción R&B en su mesa en la que estaban su esposo Jay-Z y The-Dream. En esa categoría, Beyoncé extendió su récord como la artista más condecorada con cinco premios ganados.