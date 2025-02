En las categorías en español Shakira recibió el premio al mejor álbum latino tropical por “Las mujeres ya no lloran”, y lo recibió de manos de Jennifer Lopez.

“Realmente no me estaba esperando esto, quiero agradecer a Dios. Gracias a Dios que tengo la posibilidad de hacer lo que amo después de tantos años. Yo creo que a veces el género es una palabra clave para encasillarse como artista y yo quiero que la gente se inspire a hacer lo que los apasiona y además mantenerse persistentes. Quiero agradecer a Dios y a mis fans. Estoy en shock”, comentó.

Shakira, quien luego de 18 años cantó en la ceremonia, envió un mensaje a los migrantes en Estados Unidos, en medio de las deportaciones que lleva a cabo el gobierno de Donald Trump.

“Quiero dedicar este premio a todos mis hermanos y hermanas migrantes en este país. Son amados, son valiosos y siempre voy a luchar por ustedes. Y a todas las mujeres que luchan todos los días para proveer comida a sus familias, ustedes son las verdaderas she-wolf”, sostuvo. La colombiana acudió acompañada por sus hijos Milán y Sasha.

En su gala 67 la organización del Grammy entregó 94 gramófonos y dedicó la premiación a las víctimas de los incendios ocurridos en la ciudad en enero, por lo que hizo una recaudación de fondos durante la transmisión en vivo.

Billie Eilish fue la primera artista en presentarse durante la ceremonia de los Premios Grammy 2025, acompañada de su hermano Finneas, al interpretar “Birds of a Feather”.

Anthony Kiedis y Chad Smith entregaron a Sabrina Carpenter el Grammy 2025 a “Mejor álbum vocal pop” por su disco Short and Sweet.

“Mi primer Grammy, de verdad quiero llorar. Gracias a La academia de grabación por tenerme aquí esta noche. Me siento tan afortunada de poder estar con todos ustedes y celebrar la música como se debe. Quiero agradecer a los fans por llevar mi música a todas partes. Esto es súper especial para mí”, dijo la cantante.

Lady Gaga y Bruno Mars rindieron homenaje a las víctimas por los incendios de Los Ángeles ocurridos a inicios de enero, con la interpretación de “California Dreamin”, de la extinta banda The Mamas & the Papas.

En Canción del año y Grabación del año, las ganó el rapero Kendrick Lamar con su tema Not Like us.

Alicia Keys, recibió el Premio Dr. Dre por el Impacto Global, criticó la decisión de Trump de cerrar los programas de diversidad del gobierno federal.

Los Premios Grammy 2025 no estuvo exenta de polémicas, pues en la alfombra roja Bianca Censori hizo un desnudo explícito en la alfombra roja, luego de quitarse un abrigo y lucir un vestido completamente transparente.