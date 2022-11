Billie Eilish anuncia su gira de conciertos con tres fechas en México

Billie Eilish confirmó que regresará a México como con su gira mundial, esto luego de varias horas de rumores en redes sociales y una supuesta filtración por parte de Ticketmaster.

Todo apuntaba a que la estrella juvenil encabezaría el Festival Tecate Pa’l Norte pero la sorpresa es que también llegará a otras dos ciudades de México.

Hace unas horas se confirmó que Billie será ‘headliner’ del festival Tecate Pa’l Norte en Monterrey, junto a artistas como Blink-182, The Killers, The 1975 y muchos más pero también se presentará en solitario en la Ciudad de México y Guadalajara.

“’Happier Than Ever, The World Tour’ ¡Billie ha agregado dos espectáculos principales en México y encabezará el Festival Pal Norte! Los boletos salen a la venta el 11 de noviembre a la 1 p. m. CT para los dos espectáculos principales de Billie”, dijo en sus redes sociales.

Además de México, la gira mundial de Billie Eilish agregó siete nuevas fechas entre Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos para el 2023.

29 de marzo: Foro Sol en la Ciudad de México.

31 de marzo: Parque Fundidora en el Festival Pa’l Norte en Monterrey.

2 de abril: Arena VFG en Guadalajara.