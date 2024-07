Billie Eilish presentó en la Ciudad de México su último disco “Hit Me Hard and Soft” y celebró su éxito en una reunión con sus seguidores mexicanos.

La cantante también habló sobre la evolución de su identidad artística: “Cuando escuché este álbum, definitivamente sentí que era más Billie que nunca. Estoy muy emocionada por eso.”

Además, relató una anécdota sobre cómo reconoció a alguien solo por su postura.

“Vi estos zapatos y supe por la forma en que sus pies estaban colocados que era mi favorito. Es increíble porque a veces me disfrazo y no me parezco en nada a mí misma. Eso puede ser aterrador, como si estuviera mintiendo, y también siento que me van a descubrir.”

La cantante recordó sus primeros días en la industria musical.

“Cuando tenía 14 años y estaba haciendo una sesión de fotos, las cosas ya estaban sucediendo, pero pensé que sería un momento pequeño en mi vida. Luego fui de gira por primera vez y cuando regresé, fui a patinar sobre hielo con un amigo”, detalló.

“Caminé hacia el lugar y había 15 o 14 personas rodeándome. Pensé, por supuesto, que algo estaba pasando. Me sentí como si estuviera usando un disfraz, pero era más aterrador porque sentía que estaba mintiendo y que aún así me iban a descubrir.”