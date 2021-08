Billie Eilish se convierte en una princesa animada de Disney en Happier Than Ever

Disney agrega a Billie Eilish, como la princesa del pop alternativo, a su lista de famosas princesas.

La cantante está preparando su debut en Disney con Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles, que saldrá el 3 de septiembre y se describe como una "experiencia de concierto cinematográfico", según la información que publicó Billboard.

Antes de la hora del espectáculo, Disney presentará un primer vistazo de Eilish en versión animada, convirtiéndola en una verdadera princesa.

En el trailer que estrenó Disney+, se puede ver al fenómeno adolescente descansando en una habitación. Cuando gira, la cámara se mueve y comienza la transformación a su versión animada. Además la cantante deja atrás su icónico look con cabellera verde y se muestra totalmente rubia.

El tráiler, que dura 30 segundos, también da una muestra de su actuación en el Hollywood Bowl, con una banda completa, incluido su hermano Finneas en el bajo, y el director Gustavo Dudamel al frente de la Filarmónica de Los Ángeles.

Dirigida por Robert Rodríguez y Patrick Osbourne, la película del concierto presenta interpretaciones íntimas de cada canción de Happier Than Ever, en orden secuencial. Su estreno será por la plataforma de Disney Plus.