Billie Eilish se despide del rubio: ¡cambia de look!

En una nueva publicación en su cuenta oficial de Instagram, la estrella de la música debutó su nuevo look: cabello negro y corto.

La famosa cantante Billie Eilish ha sorprendido bastante a sus millones de seguidores, pues ha vuelto a cambiar de look y se despidió del rubio, un color que sin duda logro enamorar a una gran cantidad de personas.

Primero con una historia en la cuenta oficial de Instagram de Billie Eilish, la cantante escribió un “adivinen que” acompañado de una fotografía en close up de su frente y su fino flequillo negro, cuyo vistazo real se dio en una publicación en su feed.

Como podrán recordar, hace casi un año, Billie Eilish sorprendió a sus fanáticos con su nuevo look, un rubio al estilo Hollywood que dio mucho de que hablar, sin embargo, que realmente definió la era “Happier Than Ever” de la cantante ganadora del Grammy.

De hecho, en el mes de diciembre del 2020, Billie Eilish respondió a los haters que criticaban su cabello verde, pero el cambio de estilo a algo más tradicional como el rubio no ayudó a disminuir las críticas, por lo que respondió nuevamente a los “haters”.

“Lo que he estado predicando desde que empecé es usar lo que quieras, vestir como quieras, actuar como quieras, hablar como quieras, ser como quieras. Eso es todo lo que he dicho. Es simplemente estar abierto a cosas nuevas y no dejar que la gente lo arruine”, manifestó Billie Eilish.