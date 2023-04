Figuras como Billie Eilish, The Killers, y Twenty One Pilots, serán lo artistas estelares durante los tres días del evento, presididos por un cartel artístico que durante cada día se estará presentando en el escenario.

Billie Eilish encabeza el primer día del festival este 31 de marzo. La intérprete de Happier Than Ever regresa a México con su nuevo tour, y será la sultana del norte la elegida para mostrar su talento. Además de ella, también se presentarán grandes artistas como Plastilina Mosh, 5 Seconds of Summer, Julieta Venegas, Franz Carin León, Ferdinand, Los Cafres, Moderat, Honey Dijon, Steve Aoki, Trueno, Willow, Wisin & Yandel, Allison, El David, Herencia de patrones, Nash, La Santa Cecilia, Villano Antillano, Virlán García, entre muchos otros.