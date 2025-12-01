Billy Idol celebró su cumpleaños en CDMX y Daniela Villarreal de The Warning le cantó ‘Las Mañanitas’ con mariachi

La vocalista de la banda The Warning, Daniela Villarreal, cantó las mañanitas a Billy Idol durante su concierto en la Ciudad de México.

Además, interpretó junto al cantante británico el clásico tema “Dancin With Myself”, ante cientos de asistentes en el Estadio Alfredo Harp Helú, una colaboración que marcó el inicio de una celebración inesperada en honor al cumpleaños 70 del músico británico.

Y es que, tras concluir la canción, la mexicana dio entrada a un grupo de mariachis, quienes subieron a escena y acompañaron a la cantante para entonar “Las Mañanitas” dedicadas a Billy Idol.

El gesto provocó euforia en el público, que lo celebró con una ovación y se sumó coreando la canción para seguir celebrando a la leyenda del rock. Al mismo tiempo varios fans agitaban globos rojos en el aire.