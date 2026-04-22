Biopic de Michael Jackson se estrena en los cines, familia del ‘Rey del Pop’ estuvo presente

Michael, el biopic basado en la vida del “Rey del pop” se estrenó este miércoles 22 de abril, una producción millonaria y ambiciosa que busca retratar la vida de Michael Jackson con el respaldo de figuras clave, incluso personas cercanas al artista que no estuvieron de acuerdo, provocaron retrasos en el estreno. La película cuenta con el respaldo total del patrimonio del cantante, administrado por John Branca y John McClain, quienes fungieron como productores. Incluso, Branca, reconocido abogado de entretenimiento, tiene una aparición en la cinta como una figura clave en la carrera del artista; su personaje es interpretado por Miles Teller.

A pesar de que se anticipó que el filme tocaría temas controversiales de la vida del intérprete de Bad, durante la producción contó con el apoyo de gran parte de la familia Jackson, no solo para respaldar su legado, sino también a Jaafar Jackson, el sobrino del cantante que le da vida en la ficción. Durante la premiere estuvieron presentes algunos de sus hermanos: La Toya, Marlon, Jermaine y Jackie, estos últimos integrantes de The Jackson 5. El productor Graham King aseguró que la cinta estuvo totalmente respaldada por ellos y mantuvo contacto constante durante el proceso.

Jaafar Jackson, da vida al Rey del Pop.

Además de sus hermanos, otros integrantes de la familia que apoyaron el filme fueron el mayor y el menor de sus hijos: Prince y Bigi, señala quien.com Aunque no fungen como productores, han respaldado directamente al asistir a eventos promocionales, como la premier en Berlín. Incluso, según el productor, Prince “estuvo presente en el set todos los días” durante el rodaje y participó en etapas posteriores del proyecto. La mamá del “Rey del pop” también expresó su apoyo, aunque de manera más discreta, sin involucrarse directamente en la producción ni en eventos públicos.

Parte del elenco que da vida a la familia de Michael Jackson en el filme.

Durante las etapas iniciales, en un comunicado compartido con The Hollywood Reporter, Katherine elogió a su nieto. “Jaafar encarna a mi hijo. Es maravilloso verlo continuar con el legado de los Jackson como artistas e intérpretes”. Aunque los otros hijos del cantante respaldaron el proyecto, Paris adoptó una postura distinta. La modelo decidió mantenerse al margen tras leer el guion de la película, hacer anotaciones sobre aspectos que consideraba “deshonestos” y, al no recibir respuesta, optó por alejarse. En septiembre, volvió a referirse al filme en redes sociales con una opinión que generó controversia. “Una gran razón por la que no he dicho nada hasta este momento es porque sé que muchos de ustedes van a estar contentos con ello”, declaró. Una gran parte, la película complace a un sector muy específico del fandom de mi papá que aún vive en la fantasía, y ellos van a estar felices con eso”.

A la premier también llegó el actor Miles Teller.

La hermana menor de la familia Jackson, aunque no ha criticado abiertamente la película, decidió no involucrarse en el proyecto, ni como productora ni como personaje dentro de la historia. A pesar de rumores sobre una posible postura negativa, no hay una razón confirmada detrás de su decisión. Durante la premiere en Hollywood, La Toya Jackson comentó sobre su ausencia. “Ojalá todos estuvieran en la película”, dijo en una entrevista con Variety. “Se lo propusieron y amablemente declinó, así que hay que respetar su decisión”.

Michael Joseph Jackson, hijo del cantante también acudió a la premier.