Blackpink regresa con ‘Dadline’, su primer mini-álbum en más de tres años

“Deadline” es el nuevo mini-álbum de Blackpink que lanzó luego de tres años, periodo en que cada una de las integrantes se enfocaron en actividades individuales y una gira mundial que consolidó su alcance global.

De acuerdo con información difundida por su sello YG Entertainment y análisis publicados por Billboard, “Deadline” busca reflejar tanto la identidad colectiva del grupo como la evolución artística que cada integrante desarrolló durante la pausa.

El lanzamiento se da tras el álbum “Born Pink” (2022) y después del Deadline World Tour, una gira que incluyó hitos como convertir a Blackpink en el primer grupo femenino de K-pop en encabezar el Estadio de Wembley, de acuerdo con elimparcial.com.

Desde 2022, las actividades grupales se redujeron de forma considerable, mientras las cuatro integrantes se concentraron en proyectos en solitario que ampliaron su perfil internacional.

En este tiempo de pausa, Rosé lanzó su álbum de larga duración “Rosie”, que incluyó la colaboración ‘”Apt”, con Bruno Mars. Lisa publicó su álbum “Alter Ego” y participó como actriz en la serie The white lotus”. Jennie estrenó su proyecto debut en solitario titulado “Ruby”, y Jisoo presentó su EP “Amortage”.

Actualmente, las integrantes gestionan sus carreras individuales a través de estructuras propias: Jennie con “Odd Atelier”, Lisa con “Lloud” y Jisoo con “Blissoo”. En el caso de Rosé, su trabajo musical se desarrolla en colaboración con Atlantic Records.