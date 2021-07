Blackpink, The Movie estrena tráiler oficial

¡BLACKPINK in you area! La girl band más grande de Corea del Sur inició los preparativos para celebrar 5 años de carrera con “4+1 Project”, el cual incluye su primera película en la pantalla grande. Este miércoles, sorprendieron a Blink (como llaman a sus seguidores) con la revelación del tráiler oficial de The Movie.

La popularidad de la banda femenina sigue creciendo y se han consolidado con poco tiempo de carrera. Cada una de las integrantes se ha convertido en Embajadora Global de reconocidas casas de moda y todas habrán debutado como solistas a finales del 2021.

A través de sus redes sociales oficiales, Blackpink sorprendió y emocionó a Blink con el estreno del tráiler para su largometraje de aniversario.