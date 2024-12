Blake Lively acusa a Justin Baldoni de acoso y represalias

La actriz estadounidense Blake Lively acusó a Justin Baldoni, su coprotagonista y director de “It ends with us” de acoso sexual y represalias.

En una denuncia de derechos civiles, alegando que él y su equipo diseñaron un “plan” para “destruir” su reputación, de acuerdo con cnnespanol.cnn.com.

La denuncia la presentó ante el Departamento de Derechos Civiles de California y la obtuvo el medio estadounidense The New York Times, en donde Lively afirma que durante el rodaje de “It ends with us”, se celebró una reunión para abordar el tema de un “ambiente de trabajo hostil que casi descarriló la producción”.

Lively expresó sus preocupaciones por el “acoso sexual repetido y otro comportamiento perturbador por parte del Sr. Baldoni”. La denuncia indica que su esposo, el actor y productor Ryan Reynolds, estuvo presente en la reunión, de la que participó en calidad de representante elegido por Lively.

De acuerdo con la denuncia, las partes “discutieron en detalle la conducta inapropiada que la Sra. Lively, sus empleados y otros miembros del elenco y el equipo experimentaron a manos del Sr. Baldoni” y un productor de la película, Jamey Heath.

En ese momento, acordaron que Lively y los empleados ya no verían videos o imágenes de mujeres desnudas, no se mencionaría más las supuestas adicciones a la pornografía de la pareja, y no se harían más comentarios despectivos a Lively o sus empleados, según la denuncia. También acordaron que un coordinador de intimidad estaría presente en todo momento cuando Lively estuviera en el set en escenas con Baldoni.

“It Ends With Us” está basada en la exitosa novela homónima de 2016 de Colleen Hoover y se centra en la violencia doméstica en una pareja, que fue interpretada en pantalla por Lively y Baldoni.

Lively, quien también fue productora de la película, “busca aclarar los hechos, responsabilizar a las partes y a los asociados de Wayfarer, y arrojar luz sobre esta nueva forma de represalia para que no se use contra otros que busquen levantarse y hablar en contra del acoso sexual”, se señala en la denuncia.

Bryan Freedman, un abogado de Baldoni, Heath y Wayfarer Studios, negó las acusaciones en un comunicado que envió al medio estadounidense CNN.

“Estas afirmaciones son completamente falsas, escandalosas e intencionalmente sensacionalistas con el propósito de dañar públicamente y rehacer una narrativa en los medios”, dijo Freedman, de acuerdo con el medio.

“Es vergonzoso que la Sra. Lively y sus representantes hagan acusaciones tan serias y categóricamente falsas contra el Sr. Baldoni, Wayfarer Studios y sus representantes, en otro intento desesperado de ‘mejorar’ su reputación negativa, que —agregó Freedman— fue construida en base a sus propios comentarios y acciones durante la filmación y promoción de la película, entrevistas y actividades de prensa públicas, en tiempo real y sin editar, lo que permitió que (la comunidad de) internet generara sus propias opiniones”.