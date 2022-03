$!Bloquea la industria del entretenimiento actividades en Rusia y de artistas rusos en el mundo

Según varios sitios de espectáculos, sólo en Moscú hay shows programados de artistas como Saint John, Tricky, Disclosure y Bring Me the Horizon, para marzo y abril, mientras que Khalid, Yungblud, Girl in Red, Judas Priest, Denzel Curry y OneRepublic tienen planeado actuar en mayo.

Disney se sumó a este bloqueo de eventos, la compañía del famoso ratón, comunicó el lunes que no estrenará sus nuevas películas en Rusia por la invasión de Ucrania. “Dada la invasión no provocada de Ucrania y la trágica crisis humanitaria, pausaremos el estreno de nuestras películas en Rusia, incluida la próxima ‘Turning Red’ de Pixar”, informó la compañía en un comunicado.

“Como saben, nací y me formé en Lituania cuando formaba parte de la Unión Soviética. He vivido la disolución de la Unión Soviética en 1989 y he sido testigo y he disfrutado del desarrollo de mi país desde entonces. La idea de volver o seguir viviendo bajo un imperio ruso o cualquier otro es simplemente intolerable”, agregó el curador.

Tras estos anuncios, los organizadores del Pabellón Ruso confirmaron el retiro de Rusia de la Bienal de Venecia. “En consecuencia, el Pabellón Ruso permanecerá cerrado”, declararon en un comentario escueto también publicado en redes sociales.